Fotos de Octavio Pineda con maquinaria circulan como actuales, pero son de una entrega de 2025

San Pedro Sula, Honduras
Circulan en redes sociales cuatro imágenes que muestran al exsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, junto a maquinaria pesada, presentándolas como si fueran fotografías recientes
Sin embargo, las imágenes no son actuales. Una verificación de los registros disponibles confirma que corresponden a un acto de entrega de unidades realizado el 5 de septiembre de 2025, y no a junio de 2026, como sugieren algunas publicaciones difundidas en plataformas digitales.
“Y es que este día Octavio Pineda ha dicho estamos listos para entregar esta maquinaria a las 298 alcaldías del país. El gobierno de papi es el mejor de la historia, prácticamente estamos casi al nivel de Bukele, y vamos por más recalcó Octavio Pineda”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 21 de junio.
El 19 de junio de 2026, el Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, anunció la llegada al país del primer embarque de maquinaria pesada que será distribuida entre las 298 alcaldías municipales.
La iniciativa forma parte de un programa orientado a fortalecer el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial urbana y rural, mediante la dotación de equipos propios para cada municipio.
De acuerdo con la información oficial, los equipos arribaron a los puertos nacionales y posteriormente iniciarían las labores de desembarque y distribución.
Cada alcaldía recibirá un kit de maquinaria, acompañado de capacitación para los operadores y una garantía de mantenimiento por cuatro años, con el propósito de asegurar la operatividad y sostenibilidad de los equipos.
El programa contempla la entrega de tractores de oruga, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadoras, volquetas, excavadoras y tanques de agua, destinados a la reparación de caminos y carreteras secundarias.
Según el Ejecutivo, el fortalecimiento de la capacidad operativa de las alcaldías busca mejorar la conectividad entre comunidades, facilitar el traslado de productos agrícolas e impulsar actividades económicas vinculadas al turismo y al comercio local.
Fotos de 2025
Una publicación viral incluye un total de cuatro imágenes que muestran al exsecretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, junto a maquinaria pesada.
Una búsqueda inversa realizada con Google Lens sobre la primera fotografía condujo a una publicación de Facebook de Octavio Pineda fechada el 5 de septiembre de 2025. En la segunda imagen de esa publicación se observa la misma fotografía utilizada en el contenido viral.
Respecto a la segunda fotografía, una búsqueda adicional permitió localizarla en una publicación realizada por Pineda en la red social X el 2 de noviembre de 2025.
La tercera imagen fue identificada en una publicación de Facebook del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, fechada el 6 de septiembre de 2025. La fotografía aparece como la tercera imagen del carrusel compartido por el congresista.
Asimismo, la cuarta fotografía también fue localizada en una publicación de Sandoval correspondiente a la misma fecha. En este caso, la imagen aparece como la segunda fotografía del contenido difundido por el parlamentario.
El análisis de las cuatro imágenes permitió establecer que ninguna corresponde a junio de 2026, como sugieren publicaciones que actualmente circulan en redes sociales. Por el contrario, todas fueron difundidas originalmente entre septiembre y noviembre de 2025.
Por lo tanto, es falso que las fotografías de Octavio Pineda con maquinaria correspondan a hechos ocurridos en junio de 2026. Las imágenes fueron publicadas originalmente en 2025 y circulan fuera de contexto como si fueran actuales.