En estas regiones de Honduras lloverá este martes 23 de junio

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) detalló el pronóstico del clima para este martes 23 de junio de 2026, anticipando un cambio en las condiciones atmosféricas a partir de la tarde en gran parte del territorio hondureño.
De acuerdo con el informe de la Copeco, el viento proveniente del este y noreste estará transportando humedad directamente desde el mar Caribe hacia el interior del país. Este fenómeno generará lluvias y precipitaciones débiles y dispersas en los departamentos de la región oriental desde tempranas horas.
Asimismo, los expertos prevén lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada sobre las regiones del occidente, noroccidente y la zona central de Honduras. Para el resto del territorio nacional, no se descartan precipitaciones, aunque estas se presentarán de forma muy aislada.
Respecto al comportamiento del oleaje en ambas costas del país, Copeco informó que en el litoral Caribe se mantendrá un movimiento marítimo estable de 2 a 4 pies de altura. Por su parte, en el golfo de Fonseca, las olas alcanzarán entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas óptimas para la navegación de embarcaciones de pequeño y mediano calado.
Finalmente, en el ámbito astronómico, se reportó que el sol hizo su aparición a las 05:22 a.m. y se prevé su puesta para las 06:20 p.m.
Ante la persistencia de estas lluvias vespertinas, el ente estatal insta a los ciudadanos que habitan en zonas vulnerables o de alto riesgo a tomar las medidas necesarias ante cualquier eventualidad. Asimismo, recomienda llamar al 911 para recibir asistencia en caso de emergencia.