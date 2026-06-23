En estas regiones de Honduras lloverá este martes 23 de junio

San Pedro Sula

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) detalló el pronóstico del clima para este martes 23 de junio de 2026, anticipando un cambio en las condiciones atmosféricas a partir de la tarde en gran parte del territorio hondureño.

De acuerdo con el informe de la Copeco, el viento proveniente del este y noreste estará transportando humedad directamente desde el mar Caribe hacia el interior del país. Este fenómeno generará lluvias y precipitaciones débiles y dispersas en los departamentos de la región oriental desde tempranas horas.

Asimismo, los expertos prevén lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada sobre las regiones del occidente, noroccidente y la zona central de Honduras. Para el resto del territorio nacional, no se descartan precipitaciones, aunque estas se presentarán de forma muy aislada.