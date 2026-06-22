La imagen de retroexcavadoras con pegatinas de Xiomara Castro corresponde a una entrega realizada en 2025, no en 2026

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen presentada como reciente en la que aparecen retroexcavadoras con pegatinas de Xiomara Castro, expresidenta de Honduras en el período 2022-2026. Sin embargo, la publicación es engañosa. La imagen no corresponde a junio de 2026, sino a la entrega de maquinaria realizada en septiembre de 2025. “Pero que esta pasando aquii!!”, dice la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 60 veces desde el 20 de junio de 2026.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó el 19 de junio de 2026 sobre la llegada al país del primer embarque de maquinaria pesada que será distribuido entre las 298 alcaldías, como parte de un programa orientado a fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos municipales. Asfura indicó que el cargamento arribó a puertos hondureños y que posteriormente se desarrollará el proceso de desembarque y distribución de los equipos hacia cada una de las municipalidades beneficiadas. El proyecto contempla la entrega de kits de maquinaria a las 298 alcaldías con el objetivo de apoyar las labores de mantenimiento y reparación de carreteras, especialmente en zonas rurales, además de fortalecer la gestión de infraestructura a nivel municipal. La iniciativa también incluye mantenimiento de los equipos durante un período determinado y capacitación para los operadores, como parte de la estrategia de implementación del programa en el territorio nacional.

Imagen de 2025