Portugal vs Uzbekistán EN VIVO hoy, hora y dónde ver a Cristiano Ronaldo en Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.

Tras una ola de críticas y noticias falsas alrededor de su selección, Cristiano Ronaldo liderará este martes a Portugal en un cruce fundamental para dirimir su futuro en la Copa del Mundo, contra Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, un duelo al que llega sin margen de error tras el gris 1-1 de su debut contra RD del Congo.

Ante las dudas y críticas, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, necesita aislar el vestuario y volver a empezar en este Mundial 2026 en el Grupo K, liderado actualmente por Colombia.

Con Cristiano al frente. El luso, autor de 972 goles en su carrera y máximo anotador histórico de su selección, debería repetir en el once inicial tras la deslucida actuación grupal vista ante Congo.

"Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", afirmó Martínez tras el empate 1-1 ante Congo.

Pero su equipo tendrá que aumentar el nivel competitivo para alimentar sus opciones. Ante RDC, Portugal se adelantó a los cinco minutos de la mano de Joao Neves, pero a partir de ahí se dedicó a controlar la posesión de forma estéril, con muchos pases horizontales que no hicieron daño al rival.