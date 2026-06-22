Mundial 2026: partidos del martes 23 de junio, hora y dónde verlos

Estados Unidos.

La jornada de mañana martes en la Copa del Mundo 2026 promete ser una de las más intensas de la fase de grupos, con selecciones que llegan obligadas a sumar puntos para no complicar su futuro en el torneo. El margen de error se reduce al mínimo y cada detalle táctico puede marcar la diferencia entre avanzar con tranquilidad o quedar al borde de la eliminación.

En uno de los duelos más atractivos del día, Portugal afronta un examen exigente ante una selección de Uzbekistán que ha demostrado orden, disciplina y una capacidad notable para incomodar a rivales de mayor jerarquía. Los lusos buscarán imponer su ritmo desde la posesión y la amplitud por bandas, mientras que los asiáticos apostarán por un bloque compacto y salidas rápidas al contragolpe en esta jornada del Mundial.

Otro encuentro que concentra la atención es el choque entre Inglaterra y Ghana , un cruce de estilos completamente opuestos. Los ingleses intentarán dominar desde la presión alta y el control del balón, pero se verán exigidos por la potencia física, la velocidad y la verticalidad del conjunto africano, que suele crecer en escenarios de alta exigencia.