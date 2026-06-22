Messi recibe emotivo mensaje de Antonela tras partidazo en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo volvió a emocionar a todos con un gesto en redes sociales dedicado a Lionel Messi tras su gran actuación en el Mundial 2026.
No hay debate posible ya. Los números sostienen una trayectoria que parece irrepetible: Lionel Messi ya se ha encaramado a la cima de los grandes récords en la historia de los Mundiales, consolidándose como una figura que trasciende generaciones.
El argentino se ha convertido en dueño de registros clave del torneo: más partidos disputados, más minutos acumulados, más victorias, más goles y más participaciones directas en gol entre anotaciones y asistencias. Un dominio estadístico que refuerza su legado.
Durante años, el gran pendiente fue el título mundial. Aquella final en Maracaná, perdida ante Alemania, quedó como una herida abierta que alimentó el debate sobre su grandeza en la selección.
En el presente Mundial 2026, Argentina ha iniciado con paso firme, sumando dos victorias en dos partidos, con Messi nuevamente como protagonista absoluto del equipo.
En ese arranque, el delantero ha firmado una actuación estelar con cinco goles en dos encuentros, superando marcas históricas como la de Miroslav Klose y ampliando aún más su legado en la competición.
Todo esto ha reabierto el debate global sobre su lugar definitivo en la historia, aunque cada vez con menos dudas: su dominio estadístico en los Mundiales ya lo coloca en una dimensión única.
En ese contexto de récords y rendimiento, la figura de Lionel Messi sigue creciendo dentro y fuera del campo, alimentando la narrativa de una carrera que parece escrita para romper todas las marcas posibles.
En medio de esa actuación histórica, su entorno familiar volvió a ocupar un lugar central, especialmente el mensaje de su esposa, que captó la atención de los aficionados en redes sociales.
Antonela Roccuzzo expresó su emoción tras el partido de Argentina ante Austria, destacando el orgullo de ver a Messi seguir haciendo historia en el máximo nivel.
“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo”, escribió en redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes junto a sus hijos y celebraciones del capitán argentino en el campo.
El gesto se volvió viral rápidamente, reflejando no solo el impacto deportivo de Messi, sino también el componente humano que rodea cada una de sus gestas en el Mundial 2026.
En los últimos días circularon rumores en redes sociales que apuntaban a una supuesta ruptura en el entorno de Lionel Messi, alimentados por interpretaciones exageradas de su emotiva reacción tras marcar en su debut en el Mundial 2026, donde incluso se le vio llorando al anotar.
Sin embargo, esas especulaciones han quedado completamente desmentidas, ya que el propio entorno del jugador ha mantenido la normalidad habitual en su vida familiar, dejando claro que no existe ningún tipo de crisis personal ni separación en su círculo cercano.
Además, la familia de Messi también salió a aclarar la situación y confirmó que el padre del futbolista atraviesa un problema de salud.