Messi hace historia: los récords que que ha pulverizado en el Mundial 2026

Lionel Messi continúa agrandando su leyenda en el Mundial 2026. Con récords históricos, goles decisivos y actuaciones memorables, el capitán argentino sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
Lionel Messi sigue demostrando que es una leyenda viva del fútbol mundial. A sus 38 años, cuando muchos grandes jugadores ya han colgado los botines, el capitán argentino continúa siendo protagonista en la máxima competición del planeta y ampliando un legado que parece no tener límites.
El Mundial 2026 está siendo una nueva exhibición de la vigencia de Messi. Lejos de conformarse con haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022, el astro argentino llegó a Norteamérica decidido a seguir haciendo historia y a romper marcas que parecían imposibles de alcanzar.
Uno de los récords que consiguió en esta Copa del Mundo fue convertirse en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en la historia de los Mundiales. Con 38 años y 357 días, superó la marca que anteriormente pertenecía a Cristiano Ronaldo, demostrando que la edad es solo un número para los elegidos.
Messi también logró convertirse en el máximo goleador sudamericano de la historia de los Mundiales. Con sus anotaciones en esta edición, dejó atrás a Ronaldo Nazário, una de las mayores leyendas del fútbol brasileño, consolidándose como el mejor artillero de Sudamérica en la máxima cita del deporte.
Otro hito que engrandece aún más su carrera es haber conseguido asistencias en cinco Copas del Mundo diferentes. Ningún otro futbolista había logrado semejante regularidad y capacidad de influencia durante tantos años en el torneo más importante del planeta.
La marca más resonante llegó cuando superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Tras igualar al alemán con un memorable triplete frente a Argelia y luego rebasarlo con un doblete contra Austria, Messi alcanzó los 18 goles y quedó solo en la cima de la clasificación histórica.
Además de marcar goles, Messi también sabe ganar. Con la victoria ante Austria alcanzó las 18 victorias en Copas del Mundo, superando las 17 que registraba Klose. Un dato que refleja su impacto colectivo y su capacidad para liderar equipos ganadores durante dos décadas.
La constancia es otra de las características que definen la carrera del rosarino. Su racha de seis partidos consecutivos marcando en Mundiales le permitió igualar registros históricos que parecían intocables, compartiendo ese honor con figuras legendarias como Just Fontaine y Jairzinho.
Messi también se convirtió en el único futbolista en disputar seis Copas del Mundo diferentes con minutos en cancha en todas ellas. Una muestra de longevidad, disciplina y excelencia competitiva que difícilmente vuelva a repetirse en la historia del fútbol.
Pero la historia aún no termina. Cada partido que Argentina disputa en este Mundial le permite seguir ampliando sus récords de presencias y minutos jugados, dos apartados en los que ya es líder absoluto y donde podría dejar cifras prácticamente inalcanzables para futuras generaciones.
Otro objetivo que aparece en el horizonte es el récord de asistencias mundialistas. Actualmente suma ocho pases de gol y se encuentra a solo dos de igualar la marca histórica de Pelé. Alcanzar o superar al brasileño sería otro capítulo dorado en una carrera plagada de éxitos.
La posibilidad de disputar una tercera final de la Copa del Mundo también está sobre la mesa. Si Argentina logra llegar al partido decisivo, Messi ingresará a un club reservado únicamente para algunas de las mayores leyendas que ha conocido este deporte.
Más allá de los números, lo que hace especial a Messi es su capacidad para seguir siendo determinante cuando parecía que ya no tenía nada más por demostrar. Mundial tras Mundial continúa encontrando nuevas formas de sorprender al planeta fútbol.
El Mundial 2026 está confirmando algo que muchos aficionados ya consideran una realidad: Lionel Messi no solo es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sino una figura irrepetible que sigue escribiendo páginas históricas mientras aún está en activo.