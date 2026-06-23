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¿Debuta Neymar? Lo que se sabe desde el campamento de Brasil en Mundial 2026

Brasil suma cuatro puntos y se medirá a Escocia en el último duelo, clave en sus aspiraciones de quedarse con el grupo.

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 08:27 -
  • Agencia EFE
¿Debuta Neymar? Lo que se sabe desde el campamento de Brasil en Mundial 2026

El delantero brasileño no ha podido sumar minutos en la Copa del Mundo, pero ya entrena con normalidad con el resto del plantel de Brasil. FOTO EFE.

Estados Unidos.

La selección brasileña se entrenó este martes con todos sus efectivos, menos el lesionado Raphinha, antes de viajar a Miami para el partido del miércoles contra Escocia, correspondiente a la última jornada del Grupo C del Mundial 2026.

El portero titular de la Canarinha, Alisson Becker, que el lunes se ejercitó por separado para controlar el esfuerzo físico, reapareció en la sesión de hoy en el Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos) y trabajó con normalidad.

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Los jugadores de la 'Seleção' se entrenaron este martes bajo condiciones atmosféricas diferentes a las de los últimos días, al pasar de más de treinta grados centígrados a menos de veinte.Algunos futbolistas, como Neymar, Gabriel Martinelli y Bruno Guimarães, se sorprendieron con la bajada de las temperaturas y se frotaron los brazos y las manos antes de pisar el terreno de juego, según presenció EFE.

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En los quince minutos de la sesión abiertos a los medios de comunicación, la plantilla dirigida por el italiano Carlo Ancelotti llevó a cabo ejercicios de activación y un rondo con los 22 jugadores de campo disponibles.Sólo faltó Raphinha, quien se recupera de una lesión en la región de músculo derecho y seguro se perderá el compromiso ante los escoceses.

La expectativa es que el extremo del FC Barcelona sólo esté disponible para unos eventuales octavos de final, según indicó a EFE una fuente de su entorno.

En la práctica, se observó a Neymar, quien acaba de salir de una lesión en el gemelo que lo apartó del equipo un mes, ir al choque con Danilo, lo que provocó los aplausos del resto de sus compañeros.

La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, que en la última fecha se medirá a una Haití ya eliminada.

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Escocia aún tiene opciones de clasificación, pero los brasileños quieren la victoria para garantizarse la primera posición, lo que les permitiría continuar el torneo en el mismo hotel de concentración de Nueva Jersey, además de cruzarse con un rival, a priori, más asequible.Si finalmente quedan segundos, tendrían que trasladarse a México.

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