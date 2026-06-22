Argelia derrota a Jordania y sigue con vida en el Mundial 2026

Trece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y 2 tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada por 1-2 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J, que tiene a Argentina en la próxima fase con 6 puntos y a Austria en lista de espera con 3.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.