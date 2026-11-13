No, Shin Fujiyama no dijo que salió de Honduras por amenazas

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una imagen que atribuye al creador de contenido Shin Fujiyama una supuesta declaración en la que afirma que salió de Honduras por amenazas contra su vida y para proteger a su familia.
Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral.
Aunque el filántropo reconoció haber recibido amenazas y ataques en redes sociales, aclaró a través de un video que esas situaciones no fueron la razón por la que decidió salir del país. También descartó que su decisión estuviera relacionada con extorsiones o conflictos políticos.
“Quiero aclarar que me fui de Honduras por amenazas y por eso protegí mi familia, pero siempre seguiré en mi mente de rehacer las mil escuelas”, dice el texto superpuesto en la imagen que circula en Facebook desde el 12 de noviembre de 2026.
Sacado de contexto
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Shin Fujiyama + amenazas + salida de Honduras” no llevó a resultados en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral.
Lo que arrojó la búsqueda fue un video publicado por Fujiyama el 12 de noviembre de 2026 para explicar los motivos de su salida de Honduras y responder a las especulaciones que surgieron después de anunciar su traslado a El Salvador.
En el material, el creador de contenido manifestó que ha recibido amenazas contra su vida. Sin embargo, fue enfático al aclarar que esos ataques y amenazas no fueron el motivo de su salida de Honduras.
“Aunque de vez en cuando recibo ataques y amenazas, esa no fue la razón por la que me fui de Honduras”, expresó. Asimismo, descartó que su decisión estuviera relacionada con extorsiones o conflictos políticos.
Fujiyama también explicó que su decisión responde a una nueva estrategia para ampliar el alcance de su canal de YouTube y llegar a audiencias de otros países.
En ese sentido, aclaró que su salida no representa el abandono de sus iniciativas educativas, pues su equipo continuará trabajando en el país mientras él desarrolla contenido en otras naciones.
En conclusión, es falso que Shin Fujiyama haya dicho que salió de Honduras por amenazas.