No, Shin Fujiyama no dijo que salió de Honduras por amenazas

Circula en redes sociales una imagen que atribuye al creador de contenido Shin Fujiyama una supuesta declaración en la que afirma que salió de Honduras por amenazas contra su vida y para proteger a su familia.

Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes confiables que confirmen la veracidad de la cita viral.

Aunque el filántropo reconoció haber recibido amenazas y ataques en redes sociales, aclaró a través de un video que esas situaciones no fueron la razón por la que decidió salir del país. También descartó que su decisión estuviera relacionada con extorsiones o conflictos políticos.

“Quiero aclarar que me fui de Honduras por amenazas y por eso protegí mi familia, pero siempre seguiré en mi mente de rehacer las mil escuelas”, dice el texto superpuesto en la imagen que circula en Facebook desde el 12 de noviembre de 2026.