Videos no muestran protestas contra Trump por conflicto entre Irán e Israel, sino por redadas

“AHORA protestas masivas estallan en EEUU luego de que Trump decidiera sin la autorización del Congreso atacar Irán y llevar al mundo al borde de la tercera guerra mundial. TRUMP MUST GO”, dice una publicación de X del 22 de junio de 2025, que cuenta con 462,200 visualizaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el 14 de junio su cumpleaños número 79 con un desfile militar en Washington en conmemoración del 250 aniversario del ejército nacional.

En respuesta, el movimiento No Kings , que promueve la idea que Estados Unidos no es una monarquía, planificó las protestas para rechazar las drásticas políticas migratorias impuestas por Trump en su segundo mandato no consecutivo (2025-2028).