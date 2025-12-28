Estos son los 10 logros de LA PRENSA Verifica y EH Verifica en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Durante 2025, LA PRENSA Verifica y EH Verifica demostraron que el periodismo comprometido con la verdad, la ciudadanía y la innovación puede ser un agente de cambio en contextos desafiantes. En medio de un proceso electoral nacional y de avances tecnológicos acelerados, ambos equipos lideraron la lucha contra la desinformación en Honduras, Centroamérica y el Caribe. La estrategia fue clara: enfrentar las narrativas falsas con información verificada, formar nuevas generaciones de periodistas y ciudadanos críticos, innovar con herramientas de inteligencia artificial (IA), y proyectar la experiencia nacional en plataformas académicas e internacionales. El enfoque combinó impacto local con alcance global. Cada una de las iniciativas emprendidas respondió a una necesidad concreta del país: fortalecer la educación mediática, mejorar la transparencia electoral, brindar herramientas contra los discursos manipulados y reducir los vacíos informativos. En conjunto, estos esfuerzos consolidaron un ecosistema de verificación robusto, colaborativo y sostenible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los resultados se reflejan en 10 logros institucionales obtenidos a lo largo del año. Estas acciones posicionaron a LA PRENSA Verifica y EH Verifica como referentes en la región, con una visión estratégica que trasciende coyunturas y contribuye activamente al fortalecimiento democrático de Honduras.

1. Educación mediática: formación ciudadana con enfoque electoral

En 2025, ambos equipos desarrollaron una agenda formativa sin precedentes, centrada en el combate a la desinformación electoral, los riesgos de los deepfakes y la pedagogía crítica para enfrentar la manipulación informativa. El foco estuvo en audiencias jóvenes, formadores y líderes sociales. Se organizaron cinco conversatorios en universidades clave del país: Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Universidad de San Pedro Sula (USAP), La Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La participación superó las 340 personas, consolidando una red de formación que conectó academia, medios y ciudadanía para comprender el impacto real de las noticias falsas. Producto de este trabajo, la UJCV y la UTH acordaron implementar el programa de educación mediática de LA PRENSA Verifica y EH Verifica en sus espacios académicos. Esto representa una institucionalización de la alfabetización digital como parte del currículum universitario, sentando bases para el futuro. Además, en la antesala de las elecciones, se realizó un taller especializado de verificación electoral para estudiantes de Periodismo. Esta actividad apuntó a formar capacidades técnicas directamente en quienes hoy asumen la responsabilidad de informar en tiempos complejos.

2. Participación en la Cumbre Mundial de la Desinformación

LA PRENSA Verifica y EH Verifica fueron socios oficiales de la Cumbre Mundial de la Desinformación 2025, siendo los únicos representantes de Centroamérica y el Caribe en esa categoría. El encuentro reunió a más de 1,000 participantes de 70 países. Esta distinción internacional otorgó a Honduras visibilidad en un foro clave donde se discutieron los principales desafíos de la era digital. La experiencia local se presentó como ejemplo de resiliencia informativa en contextos con recursos limitados pero con alto compromiso profesional. Ambos equipos compartieron su enfoque metodológico y narrativo, basado en verificación rigurosa, formación ciudadana y respuesta rápida. Su participación fortaleció el intercambio con medios, universidades y organizaciones de verificación de otras regiones del mundo. Ser parte de esta cumbre internacional no solo validó el trabajo hecho en Honduras, sino que también abrió nuevas oportunidades de colaboración y posicionó al país como un actor activo en el combate global contra la desinformación.

3. Verificatón: verificación política en tiempo real

Durante los debates presidenciales de 2025, se desarrolló el primer Verificatón en Honduras: una jornada de chequeo en vivo, donde estudiantes de Periodismo y Comunicaciones trabajaron juntos para revisar afirmaciones emitidas por los candidatos en tiempo real. Más de 30 estudiantes de las universidades UJCV, UNAH, USAP y Ceutec participaron en la actividad, realizada en las redacciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los equipos se organizaron para verificar, redactar y publicar con rapidez y precisión. Este formato innovador demostró la capacidad operativa de ambos medios para responder de forma ágil y profesional en momentos de alta exposición pública. También acercó el fact-checking a audiencias jóvenes, reforzando su comprensión crítica del discurso político. El Verificatón fue una experiencia transformadora tanto para los estudiantes como para los equipos editoriales. Mostró que la verificación puede ser una práctica colaborativa, formativa y eficaz para elevar la calidad del debate electoral en el país.

4. Investigación científica con respaldo internacional

En alianza con la UJCV, LA PRENSA Verifica lideró un proyecto de investigación junto con la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de la Desinformación. El estudio monitoreó los principales bulos electorales en circulación en el país. El monitoreo incluyó la fase previa, el día de las elecciones y el periodo posterior, identificando tendencias narrativas, fuentes de desinformación y plataformas utilizadas. Esta sistematización permitió comprender cómo opera la manipulación informativa en contextos democráticos. Estudiantes de Periodismo y de la maestría en Ciencias Políticas participaron activamente en el análisis, generando aportes académicos que fueron publicados como documentos científicos. Esto elevó el nivel del fact-checking al ámbito académico internacional. Esta experiencia demostró que la verificación también puede generar conocimiento estructurado, útil para el diseño de políticas públicas, formación universitaria y documentación de procesos electorales en clave comparativa regional.

5. Presencia destacada en GlobalFact

LA PRENSA Verifica y EH Verifica participaron por primera vez en GlobalFact, el encuentro más relevante del mundo para verificadores. El editor Carlos Girón representó a ambos equipos y compartió la experiencia de verificación electoral en Honduras. Durante el evento, se discutieron los retos del fact-checking en contextos de crisis, polarización política e inteligencia artificial. Los equipos hondureños aportaron desde su experiencia concreta, mostrando resultados obtenidos con compromiso, enfoque local y mirada global. La participación en GlobalFact fortaleció el prestigio institucional de ambos medios. También permitió incorporar nuevas metodologías, conectarse con redes internacionales y explorar oportunidades de formación y colaboración a futuro. Estar en ese espacio fue una validación profesional y simbólica: Honduras se sumó a los debates centrales del periodismo verificado a nivel mundial, demostrando que puede contribuir activamente con propuestas y aprendizajes relevantes.

6. Representación internacional: Honduras en Bruselas

La periodista Paola Ávila representó a LA PRENSA Verifica en el evento europeo “Conectando comunidades de medios”, realizado en Bruselas. Expuso los desafíos de verificar en entornos afectados por IA, desinformación y falta de acceso a información verificada. Allí compartió aprendizajes del contexto hondureño, resaltando cómo se combinan la creatividad editorial, la pedagogía informativa y las alianzas estratégicas para enfrentar retos crecientes en la era digital. Su intervención generó interés y reconocimiento internacional. La participación permitió establecer vínculos con otras organizaciones y medios interesados en fortalecer redes de verificación en América Latina. También posicionó a Honduras como voz activa en debates globales sobre inteligencia artificial y verdad pública. El evento confirmó que los equipos de verificación del país pueden dialogar de igual a igual con pares internacionales, compartiendo experiencias que nacen desde contextos locales, pero con resonancia y aplicabilidad más allá de las fronteras nacionales.

7. Aporte técnico a observadores electorales internacionales

Antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, ambos equipos presentaron un análisis del panorama de desinformación a observadores internacionales, incluyendo representantes de la Unión Europea y organizaciones especializadas. Se expusieron los riesgos más relevantes: narrativas manipuladas, uso político de fake news y flujos de desinformación en redes sociales. También se explicó el impacto transversal de estos contenidos en distintos sectores de la población. El informe permitió a los observadores entender mejor el entorno digital hondureño y ajustar sus estrategias de monitoreo. Además, sirvió como insumo para dimensionar la urgencia de enfrentar estos desafíos de manera coordinada y sostenida. Este aporte reafirma el rol institucional del periodismo de verificación como un actor clave para la transparencia electoral. No se trata solo de informar: se trata de generar condiciones para que el proceso democrático se desarrolle con garantías mínimas de verdad.

8. Fortalecimiento operativo y sostenibilidad institucional

Durante el año, LA PRENSA Verifica y EH Verifica consolidaron avances hacia su sostenibilidad operativa, mediante la obtención de recursos que permitieron mejorar su infraestructura, ampliar su cobertura territorial y profesionalizar aún más sus equipos. Con estos fondos, se invirtió en formación interna, tecnología, planificación editorial y mejoras en el flujo de producción. El fortalecimiento estructural aumentó la capacidad de respuesta ante picos de desinformación, especialmente durante el ciclo electoral. Se trató de un paso clave para la consolidación institucional de ambas iniciativas. Más allá de los resultados de corto plazo, estos avances garantizan la continuidad del trabajo de verificación con independencia, solvencia técnica y visión de largo plazo. En un país donde el periodismo enfrenta limitaciones estructurales, lograr este fortalecimiento fue un logro estratégico que demuestra que es posible construir proyectos sostenibles, éticos y con impacto social real.

9. Innovación: automatización del monitoreo del discurso público

Uno de los objetivos de este año fue avanzar en la automatización de procesos clave del fact-checking, especialmente el monitoreo del discurso público. La idea fue optimizar el tiempo y mejorar la eficacia de las verificaciones en contextos de alta demanda. A través de inteligencia artificial, se desarrollaron mecanismos que permiten identificar afirmaciones verificables a partir de entrevistas, debates o discursos. Esta innovación reduce la carga operativa manual y permite mayor agilidad en la producción de contenido. El desarrollo tecnológico no sustituyó el análisis humano, sino que lo complementó. La apuesta fue lograr una combinación efectiva entre automatización y criterio editorial, elevando así la capacidad de intervención en el entorno digital. Este avance marca un hito institucional en la región. Pocas iniciativas del sur global están trabajando en este tipo de soluciones, lo que posiciona a los equipos hondureños como pioneros en la aplicación de IA con fines periodísticos y democráticos.

10. Chekeabot: IA al servicio de la integridad electoral