Video en el que Bukele dice “no voy a felicitar a un corrupto” en alusión a Nasry Asfura es de IA

Circula en redes sociales un video en el que supuestamente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declara que no felicitará al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, por considerarlo “corrupto”. Sin embargo, es un deepfake: contenido falso generado con inteligencia artificial (IA). Además, el fragmento utilizado corresponde a una comparecencia pública realizada el 15 de marzo de 2025, 9 meses antes de que Asfura fuera electo el gobernante de Honduras para el periodo 2026-2030. "No voy a felicitar a un corrupto, no importa cuántos lo reconozcan. Yo no negocio con mafias disfrazadas de democracia. El silencio es protesta; la verdad arde", se escucha decir presuntamente a Bukele en un video de TikTok, compartido más de 6,800 veces desde el 27 de diciembre.

Tras la oficialización de Nasry Asfura como presidente electo el 24 de diciembre, varios mandatarios y jefes de Estado de América Latina, Europa y Asia expresaron públicamente sus felicitaciones y respaldo al proceso democrático hondureño. En el contexto de las elecciones de 2021 —cuando Nasry Asfura fue candidato presidencial por el Partido Nacional— el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió no votar por él a través de un mensaje en la red social X. Su pronunciamiento se dio luego de que el partido ARENA, opositor a su gobierno, expresara su respaldo al aspirante nacionalista hondureño.

Es un deepfake

El video viral presenta características recurrentes en contenidos generados con inteligencia artificial, como una mirada fija y desorientada, escasa gesticulación facial, piel excesivamente lisa y una evidente desincronización entre el movimiento de los labios y el audio. Un análisis técnico realizado con la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, especializada en identificar audios hechos con IA, arrojó una medición de 23/100, lo que según su escala, indica que se trata de un video ultrafalso (por su traducción en español).