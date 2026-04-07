Es falso que Nasry Asfura llamara a hondureños a apoyar guerra de EUA contra Irán

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales asegura que el presidente Nasry Asfura supuestamente afirmó que los hondureños están listos para apoyar a Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA Verifica comprobó que no existe registro público de la supuesta declaración atribuida al mandatario hondureño. Además, el secretario de Comunicaciones aclaró que la información es falsa. “Estamos listos hondureños para ir apoyar a la guerra a nuestros hermanos estadounidenses”, dice literalmente la descripción de una publicación de Facebook, publicada el 4 de abril de 2026.

La tensión en Medio Oriente se agravó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra objetivos iraníes. En respuesta, Irán ejecutó ataques con misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región, lo que abrió un nuevo ciclo de represalias. Durante las últimas semanas, la crisis se intensificó por amenazas, ultimátums y ataques contra infraestructuras clave, incluidas instalaciones energéticas y rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, paso esencial para el comercio mundial de petróleo. El 7 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un cese bilateral de ataques por dos semanas. En ese mismo periodo, también se reabrió el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Cita falsa