Cuidado con este bulo: votar por Nasralla y Mario Rivera anula el sufragio presidencial

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen atribuida a una papeleta de muestra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales de 2025, en el nivel presidencial, que recomienda marcar las casillas de Mario Rivera (Democracia Cristiana) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) para que el voto sea válido. La publicación surge luego de que Rivera declinara su candidatura y anunciara su respaldo a Nasralla el domingo 23 de noviembre de 2025, en el cierre de campaña. Sin embargo, esta información es falsa. Se trata de una publicación desinformativa que, mediante recomendaciones erróneas, induce al error con la intención de invalidar el voto. "Los liberales que votan por Nasralla voten así", dice literalmente una publicación de Facebook, visualizada decenas de veces desde el 25 de noviembre de 2025.

El domingo 23, Mario Rivera, entonces candidato presidencial por la Democracia Cristiana (DC), anunció que renunciaba a su aspiración para respaldar el proyecto de Salvador Nasralla, aspirante presidencial del Partido Liberal. Rivera argumentó que su decisión buscaba fortalecer la "unidad opositora" frente a Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre). Aunque la Democracia Cristiana respalda a Nasralla en el nivel presidencial, mantiene su participación independiente en cargos municipales y legislativos.

Inducción al error electoral

Marcar las casillas de Mario Rivera (DC) y Salvador Nasralla (PL) en una misma papeleta presidencial constituye un error, ya que anula automáticamente el voto. Así lo establece el artículo 274 de la Ley Electoral, que señala que si un elector selecciona más de una fórmula presidencial, planilla de diputados o corporación municipal, el sufragio se invalida. Además, si la señal invade más de un recuadro o impide identificar con claridad la intención del votante, el CNE declara el voto como nulo.

¿Cómo se emite un voto válido?