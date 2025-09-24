Comunicado del Ministerio Público sobre hija de Romeo Vásquez es un montaje digital

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales y WhatsApp circula un supuesto comunicado del Ministerio Público (MP) que afirma que se presentó un requerimiento fiscal contra María Fernanda Vásquez, hija del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, por presuntos vínculos con una red de lavado de activos que operaría en TikTok. Eso es falso. El documento es apócrifo y no forma parte de los canales oficiales del MP, confirmó el portavoz Yuri Mora a LA PRENSA Verifica. El texto viral intenta imitar un escrito judicial con sellos, membrete y firmas. Sin embargo, presenta múltiples inconsistencias: el encabezado a todo mayúsculas y con frases encadenadas (“SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL... SE LIBRE ORDEN DE CAPTURA... SE DECRETE LA SECRETIVIDAD...”) no corresponde al formato de los boletines del MP ni a la redacción técnica de un requerimiento presentado ante un juez. Además, mezcla actos procesales con un presunto “comunicado”, algo contradictorio: si se solicita secretividad del expediente, no se difunden los hechos en una nota pública.

Sobre el documento

El documento contiene errores ortográficos y de estilo ("lavado de acticos", "perjuicio de la economóa", construcciones como "una serie de denuncias de en contra"), así como nombres y cargos redactados de forma irregular. También carece de elementos habituales de los boletines institucionales del MP: numeración y pie de contacto de prensa, entre otros. La tipografía y el alineado del logotipo, aunque muy similares, no coinciden con los usados por la institución en sus comunicados auténticos. El contenido falso describe un método de supuesto lavado mediante transmisiones en vivo en TikTok, donde "regalos" virtuales simularían ingresos lícitos que luego se retirarían con sistemas de pago digitales. Aunque el relato intenta parecer técnico, no aporta número de expediente, juzgado asignado ni referencia verificable en el portal o redes oficiales del MP. Tampoco existen notas en medios confiables que confirmen un requerimiento fiscal de ese tipo.

Bulo se enlaza con otro que suplanta a El Heraldo