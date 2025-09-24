Comunicado del Ministerio Público sobre hija de Romeo Vásquez es un montaje digital

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales y WhatsApp circula un supuesto comunicado del Ministerio Público (MP) que afirma que se presentó un requerimiento fiscal contra María Fernanda Vásquez, hija del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, por presuntos vínculos con una red de lavado de activos que operaría en TikTok.
Eso es falso. El documento es apócrifo y no forma parte de los canales oficiales del MP, confirmó el portavoz Yuri Mora a LA PRENSA Verifica.
El texto viral intenta imitar un escrito judicial con sellos, membrete y firmas. Sin embargo, presenta múltiples inconsistencias: el encabezado a todo mayúsculas y con frases encadenadas (“SE PRESENTA REQUERIMIENTO FISCAL... SE LIBRE ORDEN DE CAPTURA... SE DECRETE LA SECRETIVIDAD...”) no corresponde al formato de los boletines del MP ni a la redacción técnica de un requerimiento presentado ante un juez.
Además, mezcla actos procesales con un presunto “comunicado”, algo contradictorio: si se solicita secretividad del expediente, no se difunden los hechos en una nota pública.
Sobre el documento
El documento contiene errores ortográficos y de estilo (“lavado de acticos”, “perjuicio de la economóa”, construcciones como “una serie de denuncias de en contra”), así como nombres y cargos redactados de forma irregular. También carece de elementos habituales de los boletines institucionales del MP: numeración y pie de contacto de prensa, entre otros.
La tipografía y el alineado del logotipo, aunque muy similares, no coinciden con los usados por la institución en sus comunicados auténticos.
El contenido falso describe un método de supuesto lavado mediante transmisiones en vivo en TikTok, donde “regalos” virtuales simularían ingresos lícitos que luego se retirarían con sistemas de pago digitales.
Aunque el relato intenta parecer técnico, no aporta número de expediente, juzgado asignado ni referencia verificable en el portal o redes oficiales del MP.
Tampoco existen notas en medios confiables que confirmen un requerimiento fiscal de ese tipo.
Bulo se enlaza con otro que suplanta a El Heraldo
Este montaje se conecta con otro bulo reciente: una captura de pantalla que suplantó a El Heraldo para atribuirle una nota sobre el mismo caso.
Ambos contenidos buscan dar apariencia de veracidad combinando identidad visual de instituciones o medios con acusaciones no corroboradas, con el objetivo de inducir a error y multiplicar el alcance mediante reenvíos.
Como contexto, se reporta que María Fernanda Vásquez estaría fuera de Honduras, dato que ha sido usado por desinformadores para dar verosimilitud al supuesto operativo.
No hay confirmación oficial de un requerimiento fiscal en su contra. En paralelo, su padre, el exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, está prófugo de la justicia hondureña desde marzo de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia le revocó la medida de arresto domiciliario.
En enero fue capturado por, supuestamente, ordenar el asesinato de Isi Obed, seguidor del expresidente Manuel Zelaya Rosales, durante los hechos de 2009.
Para verificar, se recomienda comprobar el dominio y los canales oficiales (sitio web y redes verificadas del MP), desconfiar de capturas sin enlace original, revisar ortografía y terminología jurídicas incoherentes y contrastar en medios reputados.
En conclusión, el comunicado que atribuye al MP un requerimiento fiscal contra María Fernanda Vásquez es un montaje y constituye desinformación.