Es falso el comunicado atribuido a la ENEE sobre precios de energía prepago

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un supuesto comunicado atribuido a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), identificado con el código COM-ENEE-2026-067 y fechado el 9 de junio de 2026, en el que se establecen presuntos precios para el servicio de energía prepago. Las publicaciones aseguran que la estatal energética habría oficializado paquetes de tres días por 1,000 lempiras, una semana por 2,000 lempiras, 15 días por 4,500 lempiras y un mes por 6,500 lempiras. Sin embargo, la información es falsa. El supuesto comunicado no aparece en los canales oficiales de la ENEE y fue desmentido por el departamento de Comunicaciones de la institución ante LA PRENSA Verifica. Además, la empresa ya había negado en mayo la implementación de contadores prepago en el territorio nacional. “Se le instruye a la población general dejar que el personal de la empresa, junto con el acompañamiento militar, coloque en sus casas los nuevos contadores prepagos para brindar un mejor servicio”, dice textualmente una publicación difundida en TikTok que ha sido compartida más de 3,100 veces desde el 11 de junio de 2026.

El falso comunicado comenzó a circular en medio del debate en el Congreso Nacional sobre un anteproyecto de ley que propone la escisión y reorganización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La iniciativa plantea dividir la estatal en cuatro nuevas sociedades mercantiles, encargadas de las áreas de generación, transmisión, distribución y operación del sistema y mercado eléctrico. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la propuesta busca “rescatar la ENEE y mejorar la prestación del servicio eléctrico en el país”, según informó LA PRENSA. Por otra parte, el presidente Nasry Asfura declaró en reiteradas ocasiones que el Gobierno pretende instalar masivamente nuevos medidores de energía en los hogares hondureños, como parte de una estrategia para reducir las pérdidas de la ENEE y mejorar el control del consumo eléctrico. Posteriormente, Asfura explicó que desde el 4 de mayo se puso en marcha un programa nacional de instalación de medidores con el objetivo de identificar usuarios sin medición, detectar deudas pendientes y fortalecer el sistema de facturación y cobro. No obstante, estos nuevos medidores no guardan relación con la implementación de sistemas o planes de energía prepago, como afirman falsamente las publicaciones que circulan en redes sociales.

Comunicado falso

Al realizar una pesquisa en el sitio web oficial y en las cuentas de X , Facebook , e Instagram de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no se encontró ningún registro del supuesto comunicado atribuido a la estatal energética. Además, un análisis realizado por LA PRENSA Verifica identificó varias inconsistencias en el documento. Entre los indicios de falsedad está que la firma del documento no corresponde al actual gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, sino a Erick Tejada, quien ocupó ese cargo durante la administración de Xiomara Castro. El supuesto comunicado está fechado el 9 de junio de 2026, cuando Tejada ya no se dirigía a la institución, lo que constituye otro indicio de que se trata de contenido falso.

Consultada por LA PRENSA Verifica, la encargada de comunicaciones de la ENEE, Katty Serrano, confirmó que el supuesto documento de la ENEE es apócrifo.

Planes prepago

LA PRENSA Verifica ya había desmentido el 19 de mayo de 2026 una publicación que afirmaba que la ENEE instalaría contadores prepago en todo el país a partir de agosto de ese año.

En esa misma verificación se documentó un comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la ENEE, en el que la institución económica que existiría un proyecto para implementar contadores prepago durante 2026.

#Aviso | La ENEE desmiente categóricamente la información difundida en esta imagen que circula en redes sociales.



Reiteramos a la ciudadanía que toda comunicación oficial será publicada exclusivamente en nuestros canales institucionales autorizados. pic.twitter.com/PoEqJjKpdf — Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (@EneeHnOficial) May 18, 2026