Imagen de Asfura y diputados en avión rumbo a la inauguración del Mundial 2026 es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes una imagen que supuestamente muestra al mandatario Nasry Asfura, al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y a los diputados Johana Bermúdez y Jack Uriarte viajando en avión rumbo a la inauguración del Mundial 2026. Es falso. La imagen fue creada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un viaje real. “Gobierno viaja hacia Estados Unidos a Inaugurar el Mundial 2026”, dice textualmente una publicación de Facebook, difundida desde el 10 de junio de 2026.

El pasado 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, con el inicio de la actividad del grupo A, integrado por las selecciones de México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En el partido inaugural, México venció 2-0 a Sudáfrica, mientras que, en el segundo encuentro de la jornada, Corea del Sur se impuso 2-1 ante República Checa. Para este viernes 12 de junio, la actividad continúa en Canadá y Estados Unidos. La jornada abre con el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente al grupo B, y cerrará con el debut de Estados Unidos ante Paraguay, por el grupo D.

Imagen de IA

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + diputados + avión + inauguración + Mundial 2026” no arrojó resultados confiables que respalden la versión de la publicación. Un análisis de la imagen encontró indicios de que el contenido es sintético. Eso llevó a LA PRENSA a someter la imagen a un análisis con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido sintético. El resultado indicó una probabilidad del 95.4% de que la imagen fue creada con inteligencia artificial (IA).