No hay evidencia de que ‘Pepe’ Lobo afirmara que se irá a Libre si JOH regresa a Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Una publicación en redes sociales afirma que el expresidente Porfirio 'Pepe' Lobo dijo que "si Juan Orlando Hernández viene, yo me voy al partido Libre y me llevo a la mitad del Partido Nacional".
El contenido, compartido decenas de veces desde el 19 de abril, agrega una imagen del exmandatario hondureño entre 2010 y 2014, en la que se observa un fondo rojo.
Pero se trata de una cita falsa, pues no hay registro de que haya emitido esas palabras. Además, un familiar dijo a LA PRENSA Verifica que 'Pepe' no las ha pronunciado.
"Así se mueve el ajedrez político en Honduras... piezas que cambian de color según la jugada", se lee literalmente en una entrada de Facebook.
No hay registro
Diferentes búsquedas en Google con las palabras clave "Porfirio Lobo Sosa + Juan Orlando Hernández + partido Libre" no encontraron resultados que validen lo que usuarios dan por real en redes sociales.
Contactado por EH Verifica, un familiar dijo que el expresidente Lobo no ha emitido esas palabras.
"Eso es completamente falso", aseguró.
Alianza y quiebre
Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández fueron aliados políticos desde antes del gobierno nacionalista de 2010 a 2014.
Mientras Lobo ocupó la Presidencia de Honduras, Hernández dirigió el Congreso Nacional y ganó peso dentro del oficialismo, hasta perfilarse como el relevo natural del poder nacionalista.
Esa cercanía empezó a romperse con el caso judicial de Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente. Las investigaciones señalaron el desvío de más de 12 millones de lempiras desde una cuenta del Despacho de la Primera Dama, que recibió ingresos superiores a 94.6 millones de lempiras entre 2010 y 2014.
En 2019, Bonilla fue hallada culpable en un primer juicio por fraude y apropiación indebida y recibió una condena de 58 años de prisión.
Después, la Sala de lo Penal anuló esa sentencia y ordenó repetir el proceso por irregularidades de forma y de fondo, lo que reabrió el caso.
En julio de 2021, la ex primera dama volvió a comparecer ante la justicia en el nuevo juicio. Desde entonces, Lobo endureció su discurso y presentó el proceso como una traición política contra su familia, lo que terminó de marcar la fractura con el grupo político que antes había acompañado.
La caída de Hernández profundizó ese quiebre. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, declarado culpable en marzo de 2024 y sentenciado en junio de ese año a 45 años de prisión.
En diciembre de 2025 recibió un indulto del presidente Donald Trump. JOH, conocido así por las iniciales de su nombre, todavía está en Estados Unidos.
En conclusión, es falso que el expresidente Porfirio ‘Pepe’ Lobo haya dicho que se irá a Libre si Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras.