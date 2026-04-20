No hay evidencia de que ‘Pepe’ Lobo afirmara que se irá a Libre si JOH regresa a Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que el expresidente Porfirio 'Pepe' Lobo dijo que "si Juan Orlando Hernández viene, yo me voy al partido Libre y me llevo a la mitad del Partido Nacional". El contenido, compartido decenas de veces desde el 19 de abril, agrega una imagen del exmandatario hondureño entre 2010 y 2014, en la que se observa un fondo rojo. Pero se trata de una cita falsa, pues no hay registro de que haya emitido esas palabras. Además, un familiar dijo a LA PRENSA Verifica que 'Pepe' no las ha pronunciado. "Así se mueve el ajedrez político en Honduras... piezas que cambian de color según la jugada", se lee literalmente en una entrada de Facebook.

No hay registro

Diferentes búsquedas en Google con las palabras clave "Porfirio Lobo Sosa + Juan Orlando Hernández + partido Libre" no encontraron resultados que validen lo que usuarios dan por real en redes sociales. Contactado por EH Verifica, un familiar dijo que el expresidente Lobo no ha emitido esas palabras. "Eso es completamente falso", aseguró.

Alianza y quiebre