No hay registro de que el secretario de Comunicaciones haya dicho que Bukele está celoso por la relación de Asfura y Trump

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al secretario de Comunicaciones, José Argueta, una supuesta declaración en la que afirma que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está celoso por la relación entre el mandatario hondureño, Nasry Asfura, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la publicación es falsa. LA PRENSA Verifica no encontró registros de esa presunta declaración en medios de comunicación, canales estatales ni fuentes confiables que confirmen que Argueta haya emitido la frase viral. Además, José Argueta confirmó a LA PRENSA Verifica que no hizo tales declaraciones. "Bukele está celoso de la relación entre Asfura y Trump asegura ministro José Argueta", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de junio.

La relación entre el presidente hondureño Nasry Asfura y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se fortaleció en el contexto del proceso electoral hondureño de 2025 y de la política exterior estadounidense hacia la región.

Días antes de las elecciones generales de 2025, Trump expresó públicamente su respaldo a la candidatura de Asfura, a quien identificó como un aliado en temas relacionados con seguridad, migración y combate al narcotráfico.

El pronunciamiento incluyó una serie de mensajes difundidos en la plataforma Truth Social, en los que pidió apoyo electoral para Asfura y advirtió sobre las posibles implicaciones que el resultado de los comicios podría tener en la relación bilateral entre ambos países. De acuerdo con expertos consultados, el respaldo de Trump fue un factor relevante dentro de la contienda electoral, desarrollada en un escenario marcado por la polarización política y la atención internacional sobre el proceso. Posteriormente, ya como presidente electo, Asfura sostuvo un encuentro con Trump en Estados Unidos, donde abordaron asuntos relacionados con migración, inversión, comercio y cooperación en materia de seguridad. Ambos líderes también coincidieron en la Cumbre de las Américas, encuentro que reunió a mandatarios y representantes de la región para discutir temas vinculados con gobernabilidad, desarrollo económico y cooperación en seguridad. La participación en ese foro contribuyó a fortalecer los vínculos políticos entre ambos gobernantes.



Cita falsa