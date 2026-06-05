Video del mural de Nasry Asfura en el Hospital Escuela fue creado con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video en el que supuestos simpatizantes del Partido Nacional aparecen pintando el rostro de Nasry Asfura en una de las paredes frontales del Hospital Escuela. En el mural se lee: “Papi, tú eres el mejor presidente que tiene Honduras”. Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de un deepfake: un video manipulado con inteligencia artificial (IA). Además, LA PRENSA Verifica visitó la zona y no encontró ningún rastro de la presunta pintura. “¿Qué te parece el nuevo mural del Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa?”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok, difundida desde el 2 de junio de 2026.

El Hospital Escuela, principal centro médico de referencia de Honduras, fue inaugurado en noviembre de 1978, durante la administración militar de Policarpo Paz García, y abrió oficialmente sus puertas para la atención de pacientes el 19 de mayo de 1979. La secuencia que aparentemente muestra la elaboración de un mural dedicado a Nasry Asfura, presidente electo para el período 2026-2030, comenzó a difundirse en medio de las protestas del gremio médico hondureño. Al 5 de junio de 2026, los profesionales de la salud mantienen asambleas informativas e indefinidas en el sistema sanitario público para exigir el pago de salarios pendientes. Las acciones de protesta, lideradas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), han provocado la suspensión de consultas externas en varios hospitales públicos del país, por lo que la atención se limita a las áreas de emergencia, ha informado El Heraldo.

Vídeo creado con IA

Un análisis técnico realizado por LA PRENSA Verifica identificó varias inconsistencias visuales en la secuencia viral. Entre ellas, destaca que la herramienta utilizada por una de las personas para pintar se deforma y se extiende de manera poco natural, un comportamiento incompatible con un objeto real. También se detectó una anomalía en la pantalla del teléfono de la persona que grabó el supuesto mural. Aunque el dispositivo debería reflejar la imagen del rostro de Nasry Asfura pintada en la pared, en su lugar aparece una figura diferente, lo que evidencia inconsistencias en la composición del video. Además, el contenido fue sometido a la herramienta de detección de inteligencia artificial de Hive Moderation, que calcula una probabilidad del 93.3 % de que la secuencia haya sido generada mediante esta tecnología.