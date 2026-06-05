  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Video del mural de Nasry Asfura en el Hospital Escuela fue creado con IA

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

LA PRENSA Verifica comprobó que la secuencia fue generada con inteligencia artificial y que la pintura no existe en el centro asistencial

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 15:39 -
  • Carlos Urrutia
Video del mural de Nasry Asfura en el Hospital Escuela fue creado con IA

Fachada del principal centro asistencial público del país en 2016.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un video en el que supuestos simpatizantes del Partido Nacional aparecen pintando el rostro de Nasry Asfura en una de las paredes frontales del Hospital Escuela. En el mural se lee: “Papi, tú eres el mejor presidente que tiene Honduras”.

Sin embargo, el contenido es falso. Se trata de un deepfake: un video manipulado con inteligencia artificial (IA). Además, LA PRENSA Verifica visitó la zona y no encontró ningún rastro de la presunta pintura.

“¿Qué te parece el nuevo mural del Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa?”, dice textualmente la descripción de una entrada en TikTok, difundida desde el 2 de junio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 5 de junio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 5 de junio de 2026.

 (Imagen: TikTok)

El Hospital Escuela, principal centro médico de referencia de Honduras, fue inaugurado en noviembre de 1978, durante la administración militar de Policarpo Paz García, y abrió oficialmente sus puertas para la atención de pacientes el 19 de mayo de 1979.

La secuencia que aparentemente muestra la elaboración de un mural dedicado a Nasry Asfura, presidente electo para el período 2026-2030, comenzó a difundirse en medio de las protestas del gremio médico hondureño.

Al 5 de junio de 2026, los profesionales de la salud mantienen asambleas informativas e indefinidas en el sistema sanitario público para exigir el pago de salarios pendientes.

Las acciones de protesta, lideradas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), han provocado la suspensión de consultas externas en varios hospitales públicos del país, por lo que la atención se limita a las áreas de emergencia, ha informado El Heraldo.

Vídeo creado con IA

Un análisis técnico realizado por LA PRENSA Verifica identificó varias inconsistencias visuales en la secuencia viral. Entre ellas, destaca que la herramienta utilizada por una de las personas para pintar se deforma y se extiende de manera poco natural, un comportamiento incompatible con un objeto real.

También se detectó una anomalía en la pantalla del teléfono de la persona que grabó el supuesto mural. Aunque el dispositivo debería reflejar la imagen del rostro de Nasry Asfura pintada en la pared, en su lugar aparece una figura diferente, lo que evidencia inconsistencias en la composición del video.

Además, el contenido fue sometido a la herramienta de detección de inteligencia artificial de Hive Moderation, que calcula una probabilidad del 93.3 % de que la secuencia haya sido generada mediante esta tecnología.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.

Captura de pantalla a los resultados de Hive Moderation sobre el análisis del video.

 (Imagen: Hive Moderation)

Estos hallazgos permitieron concluir que el video presenta elementos visuales incompatibles con una grabación auténtica y confirmaron que fue creado con inteligencia artificial.

LA PRENSA Verifica visitó, además, el Hospital Escuela y no encontró ningún rastro de la presunta pintura en una de las paredes frontales del recinto.

Por lo tanto, el video que supuestamente muestra a cinco personas pintando el rostro de Nasry Asfura en el Hospital Escuela fue generado con inteligencia artificial. Además, se verificó que el mural que aparece en la secuencia no existe en los alrededores del centro médico.

  • Fuentes
  • Análisis técnico
    Análisis de Hive Moderation
    Visita al Hospital Escuela
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias