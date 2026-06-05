Imagen de supuesta masacre en el Ramón Villeda Morales en junio de 2026 es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra la escena del crimen de una masacre ocurrida en el estacionamiento del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, y que habría sido registrada en junio de 2026. En la fotografía viral se observa a varias personas vestidas con trajes de protección blancos, tres patrullas policiales, cinta perimetral de seguridad, un vehículo marca Toyota de color gris y varios marcadores Sin embargo, es falso. La imagen, en realidad, está hecha con inteligencia artificial (IA). “57 disparos convirtieron el aeropuerto de San Pedro Sula en un cementerio”, dice literalmente una publicación de TikTok que ha sido compartida decenas de veces desde el 4 de junio.

La zona norte de Honduras ha registrado varios hechos violentos durante las últimas semanas, una situación que ha incrementado la percepción de inseguridad entre la población. Uno de los casos más recientes fue la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde murieron 20 personas. Ese mismo día también se reportó la muerte de cinco miembros de la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el sector fronterizo de Corinto, Omoa, Cortés. Según un reporte de El Heraldo, en lo que va de 2026 se han registrado 15 masacres que dejaron al menos 72 víctimas mortales, la mayoría de ellas en la zona norte del país.

Imagen de IA

Una búsqueda inversa en Google de la imagen que circula en redes sociales permitió localizar una publicación del medio Tu Nota, fechada el 2 de junio de 2026. En el artículo, Tu Nota identifica la fotografía como una imagen generada con inteligencia artificial. Sin embargo, usuarios en redes sociales la han compartido como si se tratara de una escena real. LA PRENSA Verifica sometió la imagen a un análisis con DeepAI, una herramienta de detección de contenido sintético. El resultado indicó una probabilidad del 97% de que la imagen haya sido creada con esta tecnología.

Un caso de 2011