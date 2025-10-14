Los bulos y narrativas que han provocados las lluvias en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Las lluvias en diferentes zonas del país están generando una oleada de bulos y narrativas que explotan, principalmente, los desastres y las consecuencias derivadas de estas condiciones climáticas.

Por ejemplo, videos de vehículos arrastrados por corrientes de ríos crecidos figuran entre las narrativas que también han usado a políticos para alertar sobre la emergencia que vive el país, a partir de secuencias de 2024 difundidas fuera de contexto.

El gobierno de Honduras declaró un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, con el fin de atender los daños provocados por las recientes lluvias, especialmente en el Distrito Central, una de las zonas más afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las intensas precipitaciones han dejado al menos 11 personas fallecidas y más de 10,491 afectadas, además de daños en viviendas, carreteras y cultivos.

Esta situación ha generado graves afectaciones sociales y materiales en distintas regiones del país.

Ante la continuidad de las lluvias, Copeco decidió extender por 24 horas los estados de alerta en 14 departamentos. En alerta roja se encuentran Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, mientras que Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque permanecen bajo alerta amarilla.

A continuación, LA PRENSA Verifica hace un recuento de los bulos desmentido: