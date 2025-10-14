Los bulos y narrativas que han provocados las lluvias en Honduras

San Pedro Sula, Honduras
Las lluvias en diferentes zonas del país están generando una oleada de bulos y narrativas que explotan, principalmente, los desastres y las consecuencias derivadas de estas condiciones climáticas.
Por ejemplo, videos de vehículos arrastrados por corrientes de ríos crecidos figuran entre las narrativas que también han usado a políticos para alertar sobre la emergencia que vive el país, a partir de secuencias de 2024 difundidas fuera de contexto.
El gobierno de Honduras declaró un estado de emergencia por 45 días en varios departamentos mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025, con el fin de atender los daños provocados por las recientes lluvias, especialmente en el Distrito Central, una de las zonas más afectadas.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), las intensas precipitaciones han dejado al menos 11 personas fallecidas y más de 10,491 afectadas, además de daños en viviendas, carreteras y cultivos.
Esta situación ha generado graves afectaciones sociales y materiales en distintas regiones del país.
Ante la continuidad de las lluvias, Copeco decidió extender por 24 horas los estados de alerta en 14 departamentos. En alerta roja se encuentran Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, mientras que Comayagua, Choluteca, Valle, El Paraíso y Ocotepeque permanecen bajo alerta amarilla.
A continuación, LA PRENSA Verifica hace un recuento de los bulos desmentido:
El video del carro arrastrado por una corriente fue grabado en Tailandia en agosto
Un video que muestra cómo un vehículo es arrastrado por la corriente de un río crecido no fue grabado durante la actual emergencia por lluvias que vive el país, al contrario de lo que afirman publicaciones compartidas miles de veces desde el 10 de octubre de 2025.
En realidad, son imágenes que muestran daños causados en Tailandia por el paso de la tormenta tropical Kajiki, a finales de agosto de este año. La secuencia también se ha vinculado a México en algunas publicaciones.
Este video que muestra un río desbordado no es en Honduras, sino en México
Circula por las redes sociales un video que muestra un río desbordado, con agua turbia, cargada de lodo y escombros que corren con fuerza, con la afirmación de que ese momento fue grabado en Honduras producto de la actual crisis por lluvias.
Sin embargo, es falso. El video corresponde a un hecho ocurrido en el estado de Hidalgo, México, el 10 de octubre de 2025.
Video antiguo de Rashid Mejía es usado para informar sobre lluvias en octubre de 2025
Circula en redes sociales un video de Rashid Mejía, candidato a diputado del Partido Liberal, difundido como si informara sobre las lluvias que afectan a Honduras en octubre de 2025.
La secuencia incluye imágenes de inundaciones recientes en Tegucigalpa provocadas por las precipitaciones de los últimos días.
Pero es engañoso porque el video está sacado de contexto. La secuencia corresponde a noviembre de 2024, cuando Mejía criticó al secretario de Educación, Daniel Sponda, por afirmar que las lluvias en los departamentos de Valle y Choluteca inundarían Tegucigalpa debido al desbordamiento del río Choluteca, a causa de las precipitaciones provocadas por el fenómeno Sara en ese momento.
En conclusión, las lluvias en Honduras han provocado no solo daños materiales y humanos, sino también la circulación de desinformación que exige verificar los contenidos antes de difundirlos.