Honduras busca viabilidad y seguridad alimenticia con censo

San Pedro Sula, Honduras.

Para lograr obtener un panorama completo y actualizado del sector agropecuario hondureño, por primera vez en la historia del país, el Gobierno de Honduras bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), recién iniciaron la segunda fase del Censo Agropecuario Nacional (CAN).

El censo busca completar la recolección de datos que permita conocer sobre quién, dónde y qué se produce en Honduras. Tras 31 años que no se realiza un control para recopilar toda esta información y poder hacer una planificación estratégica de los cultivos que produce el país. El CAN permitirá conocer las condiciones en las que trabajan los productores, habilitando acceso a insumos, crédito, asistencia técnica, tecnología, infraestructura, etc. Esta información es clave para identificar los desafíos que limitan la productividad de los agricultores hondureños y así orientar las soluciones necesarias desde el Estado y los organismos internacionales cooperantes.