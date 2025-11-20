Finsol reduce costos operativos con soluciones de Tigo Business

San Pedro Sula, Honduras.

La reducción de los costos operativos y de la huella de carbono han sido los principales beneficios que ha obtenido Financiera Solidaria S.A. (Finsol) tras la implementación de las soluciones Cloud IaaS y FWaaS (Firewall as a Service) de Tigo Business. Finsol S.A., fundada en junio de 1999 como parte de la iniciativa de la Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (Funadeh), surgió para dar acceso financiero y capacitación al sector de la microempresa en Honduras, un segmento tradicionalmente excluido del sistema bancario formal. Desde sus inicios, Finsol fue pionera al someterse a un proceso de regulación y convertirse en entidad intermediaria financiera, ampliando su impacto al contar con múltiples agencias a nivel nacional, una cartera de crédito significativa y una creciente inclusión de mujeres como jefas de hogar en su base de clientes. Luego de la exitosa puesta en marcha de estas tecnologías, Finsol —empresa que impulsa el desarrollo del sector de la microempresa en el país— logró optimizar el consumo energético y la infraestructura de su centro de datos, con resultados satisfactorios.

Situación de la empresa

Bennie Castillo, gerente de IT de Finsol, explicó que la empresa decidió implementar la solución Cloud IaaS con el propósito de cumplir los requisitos y normativas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). "El centro de contingencias de la financiera, por requerimiento de la Comisión, debía cumplir con especificaciones físicas, energéticas y de redundancia", señaló el ingeniero Castillo.

Solución tecnológica

El proyecto, ejecutado en un período de entre tres y cuatro meses, contó con dos equipos de Project Management, de Finsol y Tigo Business, responsables de coordinar la implementación mediante un plan de trabajo estructurado. El ingeniero Castillo agregó que, “con el servicio Cloud IaaS que nos proporcionó Tigo, agregamos más servicios a la redundancia y a la contingencia para ofrecer un mejor soporte a nuestros clientes en caso de que nuestro data center principal fallara”. Esta solución permitió reducir los costos y la huella de carbono que antes se generaban por un mayor consumo energético. Los servidores del centro de contingencias fueron retirados, manteniéndose solo el centro de datos principal. Algunos de sus servicios fueron trasladados al centro de Tigo Business, que ofrece un soporte energético más eficiente. Asimismo, Finsol decidió cambiarse a Tigo Business como proveedor del servicio FWaaS (Firewall as a Service) para elevar su nivel de protección frente a ciberataques mediante un firewall en la nube. Además de los beneficios económicos y ambientales, el gerente de IT destacó la mejora en el soporte técnico, que ahora cuenta con asistencia 24/7 y personal certificado disponible para atención presencial. “Tenemos la confianza de que, ante cualquier eventualidad, un centro certificado como el de Tigo puede soportarla sin problema”, afirmó Castillo.

Desafío

El gerente de IT de Finsol indicó que el principal desafío que enfrentaron con este proyecto, fue sincronizar las bases de datos entre los centros de datos primario y de contingencia, lo que requirió coordinación entre varios proveedores. Este reto se resolvió mediante mesas de trabajo conjuntas.

Planes futuros