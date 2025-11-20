LED Store fortalece su liderazgo con innovación, expansión y educación técnica

San Pedro Sula, Honduras.

LED Store continúa consolidándose como una de las empresas más importantes en la industria de iluminación LED, materiales eléctricos y soluciones tecnológicas en el país. Con una visión enfocada en modernizar el mercado y reducir el consumo energético, la compañía se ha convertido en un aliado estratégico para arquitectos, ingenieros, constructoras, desarrolladores y clientes residenciales. Según explica la gerente administrativa, Kathia Flores, la empresa está orientada a brindar un acompañamiento especializado en cada proyecto: "La meta es que los profesionales y las empresas encuentren en LED Store un socio confiable que les ofrezca innovación, asesoría y soluciones eficientes. Queremos ser la plataforma donde encuentren todo lo necesario para la parte eléctrica e iluminación de sus proyectos", explicó.

Desde su creación en 2017, LED Store se ha caracterizado por mantener relaciones cercanas con sus clientes, ofreciendo asesoría personalizada para garantizar que cada instalación se realice con los niveles adecuados de iluminación y componentes eléctricos apropiados para cada necesidad.

Portafolio

​​​LED Store cuenta con uno de los inventarios más amplios del mercado hondureño: más de 3,000 referencias disponibles de manera inmediata, sin necesidad de pedidos en espera. Esta disponibilidad es parte de su propuesta de valor hacia grandes proyectos de construcción y desarrollos inmobiliarios. El portafolio incluye:

• Luminarias LED residenciales, comerciales e industriales

• Ventiladores decorativos

• Luminarias decorativas y lámparas de diseño

• Material eléctrico (tomas, breakers, sensores, canaletas)

• Automatización

• Cables y soluciones técnicas de marcas premium

• Accesorios eléctricos

• Líneas de alta y media tensión

• Nueva línea de lavatrastos, grifería y productos de ferretería

Entre sus marcas destacadas se encuentran Schneider Electric, Bticino, Prysmian Group, además de ORION, línea propia desarrollada por la empresa para ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos. Para Flores, esta propuesta responde a una necesidad real del sector: "Trabajamos con marcas que nos garantizan acceso a las últimas innovaciones, reducción de costos y eficiencia. Esto nos permite participar en proyectos grandes y ofrecer soluciones confiables en tiempos inmediatos".

Cobertura Nacional

Es importante destacar que, LED Store opera sus salas de ventas en San Pedro Sula, incluyendo su tienda principal en Barrio La Guardia y una sucursal en barrio Santa Ana. Sin embargo, su alcance es nacional. “Distribuimos productos a todo el país, incluyendo Islas de la Bahía, mediante empresas de envío”, señaló Flores, quien además agregó que mantiene su sitio web con catálogo actualizado. La combinación entre inventario sólido, logística eficiente y asesoría técnica ha sido clave para su crecimiento y fidelización de sus clientes.

LED Fest: uniendo al sector

Como parte de su compromiso con la educación técnica y el acceso a la innovación, LED Store celebró la segunda edición del LED Fest, un evento dirigido a arquitectos, ingenieros, constructoras, inmobiliarias y equipos de compras corporativas. Este encuentro incluyó conferencias especializadas, exhibición de nuevos productos y capacitaciones impartidas por representantes de marcas líderes en el sector. “Contamos con el respaldo de nuestros socios estratégicos como: Schneider Electric, Bticino, Pinturas SUR, Building Supply, Mega PVC Cielos, Prysmian Group, ORION Electric”, confirmó la ejecutiva.

“El LED Fest es un espacio para aprender, compartir y conocer las últimas innovaciones del sector. Los asistentes tienen acceso a nuevas tecnologías, relacionamiento con proveedores y certificaciones que fortalecen sus competencias”, dijo.

El LED Fest se consolida como una experiencia que trasciende la exhibición de productos, posicionándose como un punto de encuentro clave para el crecimiento profesional de la industria.

Futuro

​​​LED Store trabaja hacia un plan de expansión que contempla la apertura de nuevas sucursales en ciudades estratégicas del país, el fortalecimiento de sus canales digitales y la creación de centros de capacitación técnica. Para el gerente administrativo, el camino es claro: “Queremos seguir siendo un aliado confiable que acompañará a los clientes en cada etapa de sus proyectos. La expansión, la innovación y la asesoría especializada seguirán siendo nuestra base”.

Contactos

• Sala de ventas principal: Barrio La Guardia, 20 y 21, San Pedro Sula

• Sala de ventas: Barrio Santa Ana, 8-9 calle, 12 Ave., San Pedro Sula

• Envíos a nivel nacional

• Catálogo actualizado: disponible en su sitio web

• Asesoría personalizada: en tienda y por vía digital WhatsApp: 8830-1922