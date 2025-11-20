  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Bijao: La marca que construye el país, ahora también te cubre

Cementos del Norte presenta su nueva línea de Techos y Canaletas Acebisa: calidad premium con el respaldo de un legado nacional

  • 20 de noviembre de 2025 a las 08:00 -
  • Brand Studio
Bijao: La marca que construye el país, ahora también te cubre

Bijao amplía su portafolio con soluciones de acero plano que combinan durabilidad, eficiencia e innovación para el sector construcción.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

En Honduras, construir es más que levantar estructuras: es crear hogares, fortalecer comunidades y aportar al desarrollo del país.
Con esa convicción, Bijao, la marca símbolo de solidez y desempeño de Cementos del Norte SA, da un paso trascendental ingresando al mercado de aceros planos con el lanzamiento de su nueva línea de Techos y Canaletas Acebisa, productos diseñados para ofrecer durabilidad, eficiencia e innovación a quienes construyen el futuro de Honduras todos los días.

Una evolución que responde a las necesidades del mercado

​​Durante décadas, Bijao ha acompañado al sector construcción con soluciones confiables y de alto rendimiento. Hoy, esa experiencia se traslada al mundo de los techos, presentando una propuesta que combina:

● Calidad premium
● Durabilidad superior
● Innovación en materiales
● Confianza y respaldo institucional
● Accesibilidad para proyectos exigentes

Cenosa reafirma su liderazgo en la industria y lanza la marca de techos Acebisa

Acebisa se posiciona como una línea robusta, hecha para responder a los retos reales de maestros de obra, albañiles, constructores y desarrolladores, quienes necesitan soluciones eficientes, resistentes y de precio justo, sin comprometer desempeño. Un compromiso con la vida de las personas, la nueva línea de techos nace bajo la misión de brindar soluciones de alta calidad que mejoren la vida de los hondureños, cuidando cada detalle del proceso y manteniendo el compromiso de la marca con la innovación y la excelencia.

Con esta incorporación, Cementos del Norte avanza hacia su visión de consolidar a Bijao como la marca líder en techos a nivel nacional, reconocida por su solidez, confiabilidad y capacidad de establecer nuevos estándares en la industria.

La nueva línea Acebisa refuerza el compromiso de Cementos del Norte con productos confiables que responden a las necesidades reales de maestros de obra y constructores.

La nueva línea Acebisa refuerza el compromiso de Cementos del Norte con productos confiables que responden a las necesidades reales de maestros de obra y constructores.

Tecnología, confiabilidad y respaldo institucional

Los nuevos Techos y Canaletas Acebisa están diseñados para ofrecer mayor vida útil, mejor desempeño estructural y protección ante las condiciones climáticas del país. Cada producto cuenta con el respaldo técnico, la trayectoria industrial y la fortaleza operativa de Cementos del Norte SA, garantizando que los usuarios reciban lo mejor: productos que funcionan, duran y se adaptan a las exigencias de cualquier proyecto.

Este lanzamiento representa un hito para la industria nacional, ampliando la presencia de Cementos del Norte en la cadena de valor del acero y fortaleciendo el rol de Bijao como marca confiable, moderna e innovadora.

Los Techos y Canaletas Acebisa destacan por su calidad premium y respaldo institucional, consolidando a Bijao como referente en la industria nacional.

Los Techos y Canaletas Acebisa destacan por su calidad premium y respaldo institucional, consolidando a Bijao como referente en la industria nacional.

Hechos para quienes construyen Honduras

Bijao habla directamente a quienes toman decisiones cada día en el terreno: maestros de obra, albañiles y constructores, el corazón de la industria. También se dirige a arquitectos, desarrolladores y profesionales que buscan materiales confiables para sus proyectos.

Para todos ellos, Acebisa llega como una solución accesible, precisa y de alto rendimiento.

Una propuesta que marca diferencia
● Calidad premium a precio justo
● Durabilidad comprobada
● Respaldo institucional de Cementos del Norte S.A.
● Innovación en procesos y materiales
● Imagen confiable y profesional ​​​​​​​

La marca Bijao incorpora tecnologías avanzadas para ofrecer materiales resistentes y adaptados a las condiciones climáticas de Honduras.

La marca Bijao incorpora tecnologías avanzadas para ofrecer materiales resistentes y adaptados a las condiciones climáticas de Honduras.

Un paso más arriba

Con Acebisa, Bijao reafirma su papel como marca que impulsa el crecimiento del país. Ya no solo ofrece productos para construir bases firmes, sino también soluciones para proteger, cubrir y garantizar la vida de cada obra. Bijao, la marca que construye Honduras. Ahora también te cubre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias