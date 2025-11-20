Bijao: La marca que construye el país, ahora también te cubre

San Pedro Sula, Honduras

En Honduras, construir es más que levantar estructuras: es crear hogares, fortalecer comunidades y aportar al desarrollo del país.

Con esa convicción, Bijao, la marca símbolo de solidez y desempeño de Cementos del Norte SA, da un paso trascendental ingresando al mercado de aceros planos con el lanzamiento de su nueva línea de Techos y Canaletas Acebisa, productos diseñados para ofrecer durabilidad, eficiencia e innovación a quienes construyen el futuro de Honduras todos los días.

Una evolución que responde a las necesidades del mercado

​​Durante décadas, Bijao ha acompañado al sector construcción con soluciones confiables y de alto rendimiento. Hoy, esa experiencia se traslada al mundo de los techos, presentando una propuesta que combina: ● Calidad premium

● Durabilidad superior

● Innovación en materiales

● Confianza y respaldo institucional

● Accesibilidad para proyectos exigentes

Acebisa se posiciona como una línea robusta, hecha para responder a los retos reales de maestros de obra, albañiles, constructores y desarrolladores, quienes necesitan soluciones eficientes, resistentes y de precio justo, sin comprometer desempeño. Un compromiso con la vida de las personas, la nueva línea de techos nace bajo la misión de brindar soluciones de alta calidad que mejoren la vida de los hondureños, cuidando cada detalle del proceso y manteniendo el compromiso de la marca con la innovación y la excelencia.

Con esta incorporación, Cementos del Norte avanza hacia su visión de consolidar a Bijao como la marca líder en techos a nivel nacional, reconocida por su solidez, confiabilidad y capacidad de establecer nuevos estándares en la industria.

Tecnología, confiabilidad y respaldo institucional

Los nuevos Techos y Canaletas Acebisa están diseñados para ofrecer mayor vida útil, mejor desempeño estructural y protección ante las condiciones climáticas del país. Cada producto cuenta con el respaldo técnico, la trayectoria industrial y la fortaleza operativa de Cementos del Norte SA, garantizando que los usuarios reciban lo mejor: productos que funcionan, duran y se adaptan a las exigencias de cualquier proyecto. Este lanzamiento representa un hito para la industria nacional, ampliando la presencia de Cementos del Norte en la cadena de valor del acero y fortaleciendo el rol de Bijao como marca confiable, moderna e innovadora.

Hechos para quienes construyen Honduras

Bijao habla directamente a quienes toman decisiones cada día en el terreno: maestros de obra, albañiles y constructores, el corazón de la industria. También se dirige a arquitectos, desarrolladores y profesionales que buscan materiales confiables para sus proyectos. Para todos ellos, Acebisa llega como una solución accesible, precisa y de alto rendimiento. Una propuesta que marca diferencia

Un paso más arriba