Elevate Hub presenta una solución integral con IA para Recursos Humanos

San Pedro Sula, Honduras.

Las corporaciones actuales operan a velocidades inéditas, impulsadas por la tecnología y la innovación. Sin embargo, una mirada profunda a sus entrañas operativas revela una contradicción crítica: el reclutamiento sigue anclado al pasado. En pleno 2026, la selección de talento continúa siendo, con demasiada frecuencia, un ejercicio de intuición, currículos apilados y decisiones ambiguas. La búsqueda del talento a través de filtros manuales conlleva un margen de error abismal. Los sesgos inconscientes, la falta de métricas estandarizadas y el agotamiento del evaluador provocan que perfiles brillantes sean descartados en segundos. El resultado es alarmante: las contrataciones finales terminan basándose más en la "buena impresión" de una entrevista que en información objetiva y compatibilidad comprobable. El costo oculto de esta ambigüedad es insostenible. La alta rotación, la fractura de la cultura interna y los periodos de adaptación prolongados se traducen en pérdidas financieras millonarias. Mientras esto ocurre, los departamentos de Recursos Humanos (RRHH) sobreviven apagando incendios burocráticos, sin margen de maniobra para liderar la verdadera estrategia empresarial.

El mercado exige una revolución inmediata

La selección de personal debe abandonar las corazonadas para transformarse en una ciencia exacta. La respuesta a esta crisis corporativa surge desde el talento hondureño con visión internacional. Elevate Hub, la reconocida agencia de innovación y posicionamiento centroamericano, ha desarrollado la tecnología para erradicar esta problemática: PEOPLE. Lejos de ser un simple digitalizador de archivos, PEOPLE es un ecosistema inteligente diseñado para sustituir la incertidumbre por precisión matemática. Emma Mejía de Valladares, CEO de Elevate Hub, define el verdadero alcance de esta disrupción: “No creamos tecnología para desplazar al talento humano, sino para potenciarlo y dignificarlo. PEOPLE nace para ser la herramienta estratégica definitiva. Nuestro objetivo es que el reclutamiento se decida con certeza, basándonos en datos y compatibilidad real. Queremos que los líderes dejen de desgastarse en la fricción operativa y construyan equipos de alto rendimiento”.

Solución 360

Para ejecutar esta revolución, PEOPLE ataca las deficiencias del sistema tradicional mediante una solución 360° integrada en una única plataforma:

• People Talent AI: El fin de las contrataciones a ciegas. Impulsado por Inteligencia Artificial, el sistema evalúa habilidades reales y entrega un porcentaje exacto de compatibilidad (matching) entre el candidato y el puesto. Es reclutamiento ágil, inteligente y libre de sesgos. • People Desk: La erradicación de la burocracia. Automatiza las solicitudes y trámites internos, liberando horas vitales para que RRHH se enfoque en la estrategia corporativa, no en el papeleo. • People Connect: La eliminación del ruido. Crea un canal de comunicación directo y transparente, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la cultura organizacional. PEOPLE demuestra que el futuro del trabajo ya está aquí. Es la herramienta que brinda la claridad necesaria para tomar decisiones impecables, marcando el paso definitivo hacia una gestión corporativa con ¡Menos fricción, mejor talento!

Acerca de Elevate Hub y PEOPLE: