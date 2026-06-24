Más de 1,500 corredores se esperan en la Media Maratón UTH 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Media Maratón UTH regresa en su segunda edición el 26 de julio para celebrar una década impulsando el deporte en Honduras. Hace diez años, esta competencia nació como una iniciativa interna. Hoy reúne a más de 1,500 atletas, familias y empresas en uno de los eventos deportivos de mayor relevancia en el país. En esta segunda edición, la carrera coincide con el 40 aniversario de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), integrando dos hitos en una misma experiencia. Los corredores podrán inscribirse en las categorías de 5, 10 y 21 kilómetros.

Sé parte de esta causa

Esta edición se realiza con un propósito solidario: los fondos recaudados beneficiarán al Cuerpo de Bomberos de Honduras, institución que brinda servicio a la población hondureña en situaciones de emergencia. “Participar es contribuir directamente a quienes están listos para actuar en los momentos más críticos. Correr en esta competencia es correr por Honduras”, expresó Jairo Castillo, coordinador de la Media Maratón. El coordinador señaló que celebrar los diez años de la Media Maratón y el aniversario institucional de la universidad “es motivo de enorme orgullo para toda la familia UTH”. “Este evento refleja nuestro compromiso permanente con la formación integral, fomentando no solo la excelencia académica, sino también el bienestar físico y emocional de nuestra comunidad y del país”, enfatizó.

Un espacio para las marcas

La Media Maratón UTH se ha consolidado como una de las plataformas deportivas de mayor crecimiento en Honduras. Castillo destacó que “asociar tu empresa a este evento es conectar con una audiencia activa, comprometida y en expansión, en el marco de una causa social y una universidad con 40 años de trayectoria institucional”. Asimismo, afirmó que las marcas pueden encontrar una audiencia relevante, ya que la competencia reúne a más de 1,500 corredores, además de sus familias y comunidades. “Es un público que decide, consume y recomienda”, indicó. Según Castillo, las empresas también obtienen beneficios mediante la asociación con una institución de larga trayectoria y con un evento que promueve una causa social. Además, destacó que el evento ofrece visibilidad a través de la ruta de la carrera, materiales promocionales, medios de comunicación y plataformas digitales vinculadas a la competencia.

¿Eres corredor o marca? Únete a la competencia