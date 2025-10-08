  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Café Oro cumple su promesa, uniendo a todos los hondureños

Si la Selección Nacional gana contra Costa Rica este 9 de octubre y el país se desvela unido apoyándola, Café Oro celebrará el triunfo regalando café gratis a todos los hondureños el 10 de octubre, a través de caravanas simultáneas en cuatro ciudades

  • 08 de octubre de 2025 a las 12:20 -
  • Brand Studio
Café Oro cumple su promesa, uniendo a todos los hondureños

El equipo ejecutivo de Café Oro, compartiendo la emoción de unir a los hondureños con esta innovadora iniciativa.
San Pedro Sula, Honduras

Café Oro, la marca que ha acompañado a los hondureños por generaciones, vuelve a demostrar que su sabor nos une en el día a día y en momentos de celebración memorables. Hoy, con el lanzamiento de su más reciente innovación, Café Oro Liofilizado, la marca presenta un compromiso único con el país: si la Selección Nacional de Honduras gana su partido contra Costa Rica el 10 de octubre, regalarán café a todos los hondureños.

“Queremos que todos los hondureños sientan ese aroma y sabor intenso que caracteriza a Café Oro, y que celebremos juntos apoyando a la H. Al día siguiente, estaremos ahí para despertarnos unidos con un delicioso café”, destacó María Fernanda Duque, Gerente de Marketing.

El nuevo Café Oro Liofilizado, 100 % natural, de aroma intenso y sabor inconfundible.

El nuevo Café Oro Liofilizado, 100 % natural, de aroma intenso y sabor inconfundible.

Una promesa que une a todo el país

Bajo el lema “UNI2 por la H”, Café Oro conecta la pasión futbolera con la alegría de compartir. El 10 de octubre, al día siguiente del partido, cuatro caravanas simultáneas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca invitarán a miles de personas a disfrutar gratis del nuevo Café Oro Liofilizado, el café 100% natural, de sabor intenso y aroma inconfundible que se disuelve en segundos.

Además, la celebración se extenderá a la plataforma PedidosYa, donde los consumidores podrán aprovechar un 10% de descuento exclusivo en Café Oro Liofilizado, llevándolo directamente hasta la puerta de su casa.

“Cuando Honduras gana, ganamos todos”, el mensaje que acompaña esta celebración nacional.

“Cuando Honduras gana, ganamos todos”, el mensaje que acompaña esta celebración nacional.

“Con esta promesa, Café Oro reafirma que no solo apoya a la Selección Nacional, sino que celebra con todo el país cada triunfo. Nuestro compromiso es estar presentes en los momentos que nos unen y que nos llenan de orgullo como hondureños”, señaló Duque.

También añadió: “Para Café Oro, esta iniciativa representa un momento trascendental. Ya que estamos innovando por primera vez después de muchos años, con el propósito de satisfacer a nuestros consumidores, llegar a nuevos segmentos y ofrecerles la practicidad que buscan en su día a día”, finalizó Duque.

María Fernanda Duque, Gerente de Marketing de Café Oro, reafirmó el compromiso de la marca de unir a las familias hondureñas en momentos especiales.

María Fernanda Duque, Gerente de Marketing de Café Oro, reafirmó el compromiso de la marca de unir a las familias hondureñas en momentos especiales.

Innovación con sabor 100% café

Con Café Oro Liofilizado, el café que celebra como Honduras, la marca cumple su palabra y mantiene vivo el entusiasmo nacional: porque cuando Honduras gana, ganamos todos.

Café Oro honra su herencia como símbolo de unión y orgullo nacional, manteniendo vivo el vínculo con las familias hondureñas en cada celebración y momento compartido. Al mismo tiempo, la marca mira hacia el futuro con innovación constante, ofreciendo productos que se adaptan a las nuevas generaciones sin perder la esencia que la ha convertido en parte de la historia y del presente de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias