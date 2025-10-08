Café Oro cumple su promesa, uniendo a todos los hondureños

San Pedro Sula, Honduras

Café Oro, la marca que ha acompañado a los hondureños por generaciones, vuelve a demostrar que su sabor nos une en el día a día y en momentos de celebración memorables. Hoy, con el lanzamiento de su más reciente innovación, Café Oro Liofilizado, la marca presenta un compromiso único con el país: si la Selección Nacional de Honduras gana su partido contra Costa Rica el 10 de octubre, regalarán café a todos los hondureños. “Queremos que todos los hondureños sientan ese aroma y sabor intenso que caracteriza a Café Oro, y que celebremos juntos apoyando a la H. Al día siguiente, estaremos ahí para despertarnos unidos con un delicioso café”, destacó María Fernanda Duque, Gerente de Marketing.

Una promesa que une a todo el país

Bajo el lema “UNI2 por la H”, Café Oro conecta la pasión futbolera con la alegría de compartir. El 10 de octubre, al día siguiente del partido, cuatro caravanas simultáneas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca invitarán a miles de personas a disfrutar gratis del nuevo Café Oro Liofilizado, el café 100% natural, de sabor intenso y aroma inconfundible que se disuelve en segundos. Además, la celebración se extenderá a la plataforma PedidosYa, donde los consumidores podrán aprovechar un 10% de descuento exclusivo en Café Oro Liofilizado, llevándolo directamente hasta la puerta de su casa.

“Con esta promesa, Café Oro reafirma que no solo apoya a la Selección Nacional, sino que celebra con todo el país cada triunfo. Nuestro compromiso es estar presentes en los momentos que nos unen y que nos llenan de orgullo como hondureños”, señaló Duque.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. También añadió: “Para Café Oro, esta iniciativa representa un momento trascendental. Ya que estamos innovando por primera vez después de muchos años, con el propósito de satisfacer a nuestros consumidores, llegar a nuevos segmentos y ofrecerles la practicidad que buscan en su día a día”, finalizó Duque.



Innovación con sabor 100% café