Nueva planta de procesamiento impulsa educación y empleo en Comayagua

Comayagua, Honduras.

La presidenta Xiomara Castro inauguró en Comayagua la Planta de Procesamiento de Hortalizas, Cárnicos y Lácteos, un proyecto que combina educación, tecnología y desarrollo productivo. El complejo forma parte del Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA) de la Secretaría de Educación, donde actualmente se capacitan 325 jóvenes becados, de los cuales 103 pertenecen a 9 pueblos originarios. Durante los actos de inauguración, la mandataria hondureña expresó: “Ustedes no son el futuro, ustedes son el presente en la refundación”.

Capacidad productiva

El centro cuenta con tres plantas especializadas:

• Lácteos: tanque de enfriamiento de 1,000 litros con capacidad para envasar 2,000 botellas de medio litro de leche fresca al día.

• Cárnicos: procesa hasta 300 libras de carne diarias, generando embutidos, cortes al vacío, carnes marinadas y deshidratadas.

• Hortalizas: capacidad instalada de 5,000 libras, transformadas en jugos, mermeladas, salsas, concentrados, consomés y frutas deshidratadas. Estas plantas no solo potencian la formación práctica de los estudiantes, sino que también constituyen un modelo de producción agroindustrial sostenible para la región.

Formación técnica

Sabrina Coello, directora ejecutiva SCITA explicó, "Cada estudiante visita las plantas tres veces por semana durante un mes, aprendiendo el manejo de maquinaria industrial, el uso de manuales de procedimiento y normas de seguridad". Cabe señalar que, los módulos de procesamiento de lácteos y cárnicos corresponden a duodécimo grado, mientras que el de hortalizas y frutas a undécimo de bachillerato Técnico Profesional. Al final, los jóvenes realizan exámenes prácticos para medir sus competencias. Este enfoque pedagógico conecta teoría y práctica, preparando profesionales que no solo dominan técnicas de producción, sino que también están listos para crear valor agregado a los productos del campo hondureño.

Consumo y comercialización

En una primera etapa, los productos se destinan al consumo interno de los estudiantes y colaboradores. Los fondos recaudados apoyan proyectos de emprendimiento estudiantil, además de participar en agroferias con exposiciones y ventas.

La segunda fase contempla la comercialización en supermercados, mercaditos y puntos de venta locales, así como en una sala de ventas ubicada en el acceso principal del centro.

Tecnología de vanguardia

​​​La República Popular China aportó maquinaria industrial y modernas instalaciones que garantizan seguridad, eficiencia y confort para estudiantes y especialistas. El embajador Yu Bo destacó: "La educación es una prioridad en la cooperación China-Honduras. Al ver las sonrisas de los jóvenes, se refleja su anhelo de conocimiento y su deseo de construir un futuro brillante". El impacto del proyecto trasciende la formación académica. Gracias a gestiones con la Red Solidaria, ya se aseguraron 40 plazas laborales para egresados ​​de la primera promoción SCITA 2024. Además, 8 estudiantes con excelencia académica obtuvieron becas completas en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, abriendo un camino de alto nivel profesional. El secretario de Educación, Daniel Esponda , afirmó que este es un hito histórico, es la intervención más grande que se ha hecho en nuestras escuelas agrícolas. “Esto que está ocurriendo en Comayagua, se está desarrollando en las otras seis escuelas agrícolas, con una inversión que ronda los 700 millones de lempiras”, explicó el funcionario.

Inclusión étnica

Los 103 jóvenes de grupos étnicos fueron seleccionados considerando condiciones socioeconómicas, acceso limitado a bachillerato y pruebas de admisión que valoraron su vocación agrícola. Con ello, se garantiza una educación inclusiva y transformadora, que abre oportunidades a sectores históricamente marginados.

Alianzas y sostenibilidad