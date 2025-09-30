  1. Inicio
UTH cierra el mes patrio con la sexta edición de la Competencia Bandas de Guerra 2025

La sexta edición de la Competencia Bandas de Guerra 2025, organizada por UTH y Feccah, reunió a más de 37 bandas de guerra en un cierre espectacular del Mes de la Patria.

Banda independiente Tecno Sampedrano, ganadores del primer lugar de la Categoría Premier de la Competencia de Bandas de Guerra 2025, evento organizado por UTH y Feccah.
San Pedro Sula, Honduras.

El Mes de la Patria cerró con broche de oro con la sexta edición de la Competencia de Bandas de Guerra 2025, organizada por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Festivales de Concursos Culturales Artísticos de Honduras (Feccah).

Este encuentro se convirtió en una auténtica fiesta de talento juvenil, disciplina y amor a Honduras. La energía vibrante de las palillonas, la elegancia de las pomponeras y el estruendo majestuoso de tambores, liras, congas, platillos y cornetas trascendieron más allá de la competencia, transformándose en un espacio de unidad, civismo y orgullo nacional.

Mediante este tipo de eventos, UTH promueve los valores patrios y fortalece la identidad nacional a través de la juventud y la cultura.

La presencia de autoridades académicas de la universidad, el equipo administrativo, representantes del gran aliado estratégico Feccah, medios de comunicación, invitados especiales, comunidad en general y patrocinadores comprometidos con el propósito del evento, reafirmó el valor de la educación como motor de cambio.

UTH sigue educando con propósito, promoviendo valores patrios y fortaleciendo la identidad nacional a través de la juventud y la cultura.

Wilmer Martínez, subdirector de Mercadeo de UTH.

Promoviendo el patriotismo

Wilmer Martínez, subdirector de Mercadeo de UTH, dio la bienvenida a las más de 37 bandas de guerra que participaron en el encuentro realizado el domingo 28 de septiembre en las instalaciones de la institución.

Martínez señaló que, al promover este tipo de actividades, UTH busca inculcar valores como el patriotismo en las nuevas generaciones, “algo que nos representa a nosotros como hondureños”.

La Banda Independiente Lluvia de Peces fue la ganadora del primer lugar en la categoría B de la Competencia de Bandas de Guerra 2025.

La competencia premió a tres ganadores por cada categoría (A, B y Premier), además de la categoría Libre y la de Palillonas. En total, se entregaron más de 100,000 lempiras en premios, además de reconocimientos otorgados por patrocinadores.

El evento inició a las 9:00 a.m. con la participación de la banda de guerra del Centro de Educación Básico Instituto Evangélico Bethel, de San Pedro Sula. Posteriormente, se presentaron las siguientes delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

Mayra Montúfar, miembro del jurado calificador de la sexta edición de la Competencia de Bandas de Guerra 2025.

Jurado calificador

El jurado estuvo integrado por cinco miembros responsables de evaluar la coreografía, uniformidad, disciplina y musicalidad de las bandas.

Mayra Montúfar afirmó que una de las principales responsabilidades del jurado es “la lealtad, ser honesto, calificar lo que se le está pidiendo en la rúbrica y no salirse de ese contexto”.

Carlos Cruz, líder de la banda de guerra del Centro Básico Minerva, de Potrerillos, Cortés.

Perseverancia y disciplina

Carlos Cruz, líder de la banda de guerra del Centro Básico Minerva, de Potrerillos, Cortés, relató que, aunque era la primera vez que representaba a esta institución, ya había participado en ediciones anteriores organizadas por UTH.

“Es una muy bonita experiencia, realmente creo que tiene una muy buena organización”, expresó Cruz, quien destacó que para llegar preparados realizaron entrenamientos intensivos durante toda la semana previa al evento, con un proceso continuo desde marzo.

Agregó que los 41 integrantes de la banda estaban concentrados y enfocados en brindar una destacada presentación.

Óscar Alegría, segundo dirigente de la banda de guerra del Instituto Delfina Mejía, de Omoa, Cortés.

Por su parte, Óscar Alegría, segundo dirigente de la banda de guerra del Instituto Delfina Mejía, de Omoa, Cortés, manifestó su orgullo tras haber ganado el campeonato nacional de bandas de guerra en Comayagua, en la categoría B, logro alcanzado con “trabajo, esfuerzo y sacrificio”.

Aunque ya contaban con este triunfo, Alegría aseguró que llegaron al encuentro con altas expectativas, pero sin confiarse. “Los 45 integrantes llegaron motivados porque han entrenado lo suficiente para levantar la corona en UTH”, afirmó.

Representantes del Jurado Calificador y Mercadeo de la UTH.

Ganadores de la Competencia de Bandas de Guerra UTH–Feccah 2025

Categoría Premier

1er lugar (98%): Banda independiente Tecno Sampedrano
2do lugar (97%): Banda independiente IPC, Puerto Cortés
3er lugar (95%): Banda Independiente All Star Band ASB
4to lugar (94%): Instituto Oficial Patria , La Lima.
5to lugar (93%): Banda de Marcha Progreseña MBP
6to lugar (88%): Instituto Privado San Ramón

Con sus participaciones, las bandas de los diferentes centros educativos mostraron un gran patriotismo

Categoría A

1er lugar: Banda Independiente Dos Caminos
2do lugar: BIT
3er lugar: Banda de Guerra Instituto Manuel Pagán Lozano
4to lugar: Banda Independiente Cristo Rey
5to lugar: Banda de Guerra Subirana
6to lugar: Liceo Morazánico

Las palillonas tuvieron una destacada participación en la competencia.

Categoría B

1er lugar: Banda Independiente Lluvia de Peces
2do lugar: Banda de Guerra Minerva
3er lugar: Banda de Guerra IDM
4to lugar: Banda de Marcha Gabino
5to lugar: Banda FDR

Hoy, al mirar atrás, confirmamos que este evento no solo rindió honor a la patria, sino que también sembró esperanza y motivación en cientos de corazones jóvenes, quienes seguirán construyendo un país más fuerte, justo y lleno de oportunidades, con el sello de UTH: educando con propósito, exaltando los valores patrios y celebrando el talento juvenil que impulsa a Honduras hacia adelante.

