UTH cierra el mes patrio con la sexta edición de la Competencia Bandas de Guerra 2025

San Pedro Sula, Honduras.

El Mes de la Patria cerró con broche de oro con la sexta edición de la Competencia de Bandas de Guerra 2025, organizada por la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Festivales de Concursos Culturales Artísticos de Honduras (Feccah). Este encuentro se convirtió en una auténtica fiesta de talento juvenil, disciplina y amor a Honduras. La energía vibrante de las palillonas, la elegancia de las pomponeras y el estruendo majestuoso de tambores, liras, congas, platillos y cornetas trascendieron más allá de la competencia, transformándose en un espacio de unidad, civismo y orgullo nacional.

La presencia de autoridades académicas de la universidad, el equipo administrativo, representantes del gran aliado estratégico Feccah, medios de comunicación, invitados especiales, comunidad en general y patrocinadores comprometidos con el propósito del evento, reafirmó el valor de la educación como motor de cambio. UTH sigue educando con propósito, promoviendo valores patrios y fortaleciendo la identidad nacional a través de la juventud y la cultura.

Promoviendo el patriotismo

Wilmer Martínez, subdirector de Mercadeo de UTH, dio la bienvenida a las más de 37 bandas de guerra que participaron en el encuentro realizado el domingo 28 de septiembre en las instalaciones de la institución.

Martínez señaló que, al promover este tipo de actividades, UTH busca inculcar valores como el patriotismo en las nuevas generaciones, “algo que nos representa a nosotros como hondureños”.

La competencia premió a tres ganadores por cada categoría (A, B y Premier), además de la categoría Libre y la de Palillonas. En total, se entregaron más de 100,000 lempiras en premios, además de reconocimientos otorgados por patrocinadores. El evento inició a las 9:00 a.m. con la participación de la banda de guerra del Centro de Educación Básico Instituto Evangélico Bethel, de San Pedro Sula. Posteriormente, se presentaron las siguientes delegaciones provenientes de distintos puntos del país.

Jurado calificador

El jurado estuvo integrado por cinco miembros responsables de evaluar la coreografía, uniformidad, disciplina y musicalidad de las bandas. Mayra Montúfar afirmó que una de las principales responsabilidades del jurado es “la lealtad, ser honesto, calificar lo que se le está pidiendo en la rúbrica y no salirse de ese contexto”.

Perseverancia y disciplina

Carlos Cruz, líder de la banda de guerra del Centro Básico Minerva, de Potrerillos, Cortés, relató que, aunque era la primera vez que representaba a esta institución, ya había participado en ediciones anteriores organizadas por UTH. “Es una muy bonita experiencia, realmente creo que tiene una muy buena organización”, expresó Cruz, quien destacó que para llegar preparados realizaron entrenamientos intensivos durante toda la semana previa al evento, con un proceso continuo desde marzo. Agregó que los 41 integrantes de la banda estaban concentrados y enfocados en brindar una destacada presentación.

Por su parte, Óscar Alegría, segundo dirigente de la banda de guerra del Instituto Delfina Mejía, de Omoa, Cortés, manifestó su orgullo tras haber ganado el campeonato nacional de bandas de guerra en Comayagua, en la categoría B, logro alcanzado con “trabajo, esfuerzo y sacrificio”. Aunque ya contaban con este triunfo, Alegría aseguró que llegaron al encuentro con altas expectativas, pero sin confiarse. “Los 45 integrantes llegaron motivados porque han entrenado lo suficiente para levantar la corona en UTH”, afirmó.

Ganadores de la Competencia de Bandas de Guerra UTH–Feccah 2025

Categoría Premier

• 1er lugar (98%): Banda independiente Tecno Sampedrano

• 2do lugar (97%): Banda independiente IPC, Puerto Cortés

• 3er lugar (95%): Banda Independiente All Star Band ASB

• 4to lugar (94%): Instituto Oficial Patria , La Lima.

• 5to lugar (93%): Banda de Marcha Progreseña MBP

• 6to lugar (88%): Instituto Privado San Ramón

Categoría A

• 1er lugar: Banda Independiente Dos Caminos

• 2do lugar: BIT

• 3er lugar: Banda de Guerra Instituto Manuel Pagán Lozano

• 4to lugar: Banda Independiente Cristo Rey

• 5to lugar: Banda de Guerra Subirana

• 6to lugar: Liceo Morazánico

Categoría B