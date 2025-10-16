OpenAI confirma que ChatGPT incluirá contenido para adultos

Nueva York

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anunció el martes que la compañía permitirá a partir de diciembre de este año la publicación de contenido erótico para los usuarios de ChatGPT que verifiquen su edad en la plataforma.

“En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, escribió Altman en su cuenta de X.

OpenAI no será la primera empresa de inteligencia artificial (IA) en ofrecer este tipo de servicios. xAI, propiedad de Elon Musk, ya lanzó chatbots —representados como modelos de anime en la aplicación Grok— con los que los usuarios pueden “coquetear”.

A comienzos de octubre, la compañía había insinuado que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones para adultos dentro de ChatGPT, una vez implementada la verificación de edad y los controles de seguridad correspondientes.

Además de esta novedad, Altman adelantó que se lanzará una nueva versión de ChatGPT que “se asemejará más a lo que a la gente le gustaba de GPT-4o”, la versión anterior del modelo.

“En unas semanas planeamos lanzar una nueva versión de ChatGPT que permita a los usuarios tener una personalidad que se comporte de forma más parecida a la que a la gente le gustaba de 4o. ¡Esperamos que sea mejor!”, explicó el empresario.

Altman, de 40 años, reconoció que la empresa había hecho que ChatGPT fuera “bastante restrictivo” para proteger a los usuarios con posibles problemas de salud mental.

“Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del tema, queríamos solucionarlo”, añadió. El directivo indicó que la compañía logró “relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”.