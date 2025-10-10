Disney incorpora nuevos personajes robóticos en Florida

Miami

Los parques temáticos de Walt Disney World Resort, en Orlando (Florida), incorporarán nuevos personajes robóticos que se moverán y hablarán en sus atracciones inspiradas en The Muppets, Zootopia y Frozen, anunció esta semana la compañía.

Entre las atracciones que adoptarán los personajes destaca la transformación de la montaña rusa Rock ‘n’ Roller Coaster, que reabrirá en verano de 2026 bajo el nombre ‘Rock ‘n’ Roller Coaster Starring The Muppets’, en el parque Disney’s Hollywood Studios, uno de los cuatro principales del resort.

Por primera vez, la instalación incluirá figuras animadas de Scooter, el asistente de los Muppets y de los característicos pingüinos músicos de esta popular franquicia creada por el titiritero y director estadounidense Jim Henson, que aparecerán dentro de un estudio de grabación como parte de la historia del recorrido.

Otra de las incorporaciones llegará el 7 de noviembre, con la apertura de ‘Zootopia: Better Zoogether!’, en el parque Animal Kingdom, un espectáculo en 4D inspirado en las películas ‘Zootopia’ y su próxima secuela ‘Zootopia 2’.