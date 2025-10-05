Amazon potencia sus dispositivos con una Alexa con más IA para ayudar sin distraer

Estados Unidos.

Amazon presentó la semana pasada en Nueva York una amplia y diversa gama de dispositivos -cuatro nuevos Echo, distintos modelos de cámaras Ring y hasta un nuevo Kindle Scribe en color-, todos ellos cargados con una Alexa repleta de inteligencia artificial (IA) que tiene el objetivo de ayudar, pero sin molestar ni distraer al usuario.

"El objetivo de Amazon es incorporar IA en el diseño de todos estos dispositivos, no como una hazaña tecnológica, sino para tratar de resolver problemas de casos reales en nuestros clientes", explicó el director de Alexa en español, Carlos Pérez, en una mesa redonda.

Los dispositivos atienden problemas como saber quién está llamando a la puerta de casa, gracias al nuevo "reconocimiento facial" de Alexa+ Greetings en Ring, o que un libro electrónico pueda hacer un "resumen de una novela para refrescar la memoria del lector antes de sumergirse en un nuevo capítulo", afirmó Pérez.

Lo primero que apuntó el vicepresidente de Amazon, Panos Panay, al subirse al escenario de Nueva York para presentar las novedades de su compañía fue que las pantallas con sus constantes notificaciones son una común fuente de distracción y que sus productos buscan ser completamente lo opuesto.

En el caso de Kindle Scribe, el objetivo, según Pérez, es construir un santuario para la lectura o la escritura, sin distracciones.

Mientras que en el caso del hogar, la meta de Amazon es consolidar una IA para el hogar inteligente con la que se pueda conversar y activar para resolver cualquier duda dentro y fuera de la casa, como podría ser un resumen de las noticias del día.