Nintendo lanzará su clásico 'Zelda: Ocarina of Time' para la Switch 2

Tokio, Japón

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció este miércoles que este año comenzará a comercializar una nueva versión para la consola Switch 2 del superventas 'Zelda: Ocarina of Time', coincidiendo con el 40 aniversario de la saga. La compañía no dio más detalles sobre la fecha del lanzamiento ni las novedades de esta versión, anunciada a través de YouTube. El tráiler se limita a narrar la historia del juego mediante un tapiz en el que el héroe Link está durmiendo y comienza a brillar la trifuerza en su mano.

Lanzado a finales de 1998 en la consola Nintendo 64, 'Zelda: Ocarina of Time' está considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, al haber proporcionado un mundo 3D inmersivo y un sistema de combate novedoso que permitía a los jugadores apuntar a enemigos individuales. Los jugadores controlaban a Link, un elfo con una túnica verde, mientras se enfrentaba al antagonista, Ganondorf, para rescatar a la princesa Zelda. Más de una década después, en 2011, Nintendo reeditó el juego para su consola portátil 3DS, reviviendo la historia que transcurre por el reino virtual de Hyrule.