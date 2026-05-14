¿Cómo agregar a LA PRENSA como fuente preferida en Google desde el celular y computadora?​​​

Google lanzó una nueva función llamada “Fuentes Preferidas”, una herramienta que permite a los usuarios personalizar la sección de Noticias destacadas y elegir qué medios desean ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con temas de actualidad.
Con esta opción, ahora puedes seleccionar a LA PRENSA como uno de tus medios favoritos para que Google tenga en cuenta tu preferencia al mostrar contenido informativo relacionado con tus búsquedas.
La función comenzó a implementarse a nivel global y busca ofrecer una experiencia más personalizada dentro del buscador, especialmente para quienes consumen noticias diariamente desde el motor de búsqueda.
Paso a paso para agregar a LA PRENSA como fuente preferida
El proceso es rápido y puede realizarse en pocos segundos desde tu celular o computadora.
1. Busca una noticia en Google: ingresa y realiza una búsqueda relacionada con cualquier tema de actualidad, ya sea deportes, política, entretenimiento o tecnología.
2. Entra a “Noticias destacadas”: cuando Google detecta que el tema está relacionado con noticias recientes, aparecerá un bloque llamado “Noticias destacadas”, donde se muestran artículos de distintos medios de comunicación.
3. Presiona el ícono de estrella: a la par del bloque de Noticias destacadas encontrarás un ícono de estrella. Al hacer clic, Google abrirá la opción para personalizar tus fuentes preferidas.
4. Busca LA PRENSA: escribe laprensa.hn en el buscador y selecciona el medio como una de tus fuentes favoritas.
5. Guarda los cambios: una vez confirmado, Google comenzará a tomar en cuenta tu preferencia cuando LA PRENSA publique contenido relacionado con tus búsquedas.
La nueva herramienta forma parte de los cambios que Google está realizando para ofrecer resultados más personalizados y dar mayor control a los usuarios sobre el contenido informativo que consumen diariamente.