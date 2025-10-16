Sigue a LA PRENSA en Discover para ver las noticias más relevantes del día

  1. Inicio
  • 16 de octubre de 2025 a las 15:50 -
  • Cesia Paguada
Esta actualización permite que las noticias más relevantes de Honduras y el mundo aparezcan directamente en la pantalla del celular de los usuarios.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Google Discover se ha consolidado como una de las maneras más rápidas y personalizadas de mantenerse al día. Este feed dinámico, muestra noticias tanto de la web como de X, Instagram y Youtube Shorts.

Al configurar el feed y seguir a medios de confianza como LA PRENSA, podrás ver contenido de política, economía, investigaciones, deportes, análisis y notas de servicio como los cortes de energía, entre otros.

¿Cómo ver noticias de LA PRENSA en Google Discover?

- Android: desliza a la izquierda desde tu pantalla de inicio.

- iPhone: el acceso está en la app de Google, disponible en la App Store.

En ambos casos, se debe iniciar sesión con la cuenta personal de Google, buscar una nota de LA PRENSA y hacer clic en “seguir”. Además, se puede configurar desde el perfil de LA PRENSA en Google.

Discover aprende de los intereses del usuario y prioriza el contenido de medios en los que confía, garantizando que las noticias de LA PRENSA aparezcan con mayor frecuencia y visibilidad.

Esto no solo ahorra tiempo, sino que también ofrece una selección de información verificada, contextualizada y adaptadas a las preferencias de cada lector, reforzando el vínculo entre LA PRENSA y la audiencia.

Cesia Paguada
Cesia Paguada
cesia.pagoada@elheraldo.hn

Analista SEO de Grupo OPSA y redactora de actualidad. Licenciada en Lenguas Extranjeras y licenciada en Periodismo por la UNAH. Máster en Search Engine Optimization de IEBS Digital School de España.

