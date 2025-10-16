Sigue a LA PRENSA en Discover para ver las noticias más relevantes del día

San Pedro Sula, Honduras

Google Discover se ha consolidado como una de las maneras más rápidas y personalizadas de mantenerse al día. Este feed dinámico, muestra noticias tanto de la web como de X, Instagram y Youtube Shorts. Al configurar el feed y seguir a medios de confianza como LA PRENSA, podrás ver contenido de política, economía, investigaciones, deportes, análisis y notas de servicio como los cortes de energía, entre otros.

¿Cómo ver noticias de LA PRENSA en Google Discover?

- Android: desliza a la izquierda desde tu pantalla de inicio. - iPhone: el acceso está en la app de Google, disponible en la App Store. En ambos casos, se debe iniciar sesión con la cuenta personal de Google, buscar una nota de LA PRENSA y hacer clic en “seguir”. Además, se puede configurar desde el perfil de LA PRENSA en Google. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.