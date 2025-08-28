LA PRENSA Verifica y EH Verifica, socios en la Cumbre Mundial sobre Desinformación

San Pedro Sula, Honduras
LA PRENSA Verifica y EH Verifica alcanzaron un hito histórico: se convierten en media partners de la quinta edición de la Cumbre Mundial sobre Desinformación.
El logro, concretado a través de Grupo OPSA, sitúa por primera vez a medios hondureños en la lista de aliados oficiales de un evento de talla global sobre la lucha contra la desinformación.
Este paso representa un reconocimiento directo al esfuerzo sostenido de ambos equipos, que en los últimos años han liderado la verificación de información en Honduras.
Bajo un modelo innovador, se han convertido en referentes en Centroamérica, acumulando credibilidad y consolidando una base académica y periodística que ahora obtiene visibilidad internacional.
La negociación para lograr esta alianza comenzó meses atrás, en Río de Janeiro (a finales de junio), durante la celebración de GlobalFact, la mayor conferencia mundial sobre fact-checking.
Allí, LA PRENSA Verifica y EH Verifica sostuvieron conversaciones con los organizadores de la Cumbre, quienes valoraron la rigurosidad y el compromiso de los equipos hondureños para enfrentar la desinformación en contextos electorales y sociales.
Además, este reconocimiento confirma que los dos equipos son los únicos en Honduras con certificación internacional de LatamChequea, una red que agrupa a los principales medios de verificación de la región.
Este aval respalda su metodología, transparencia y rigor, pilares que han permitido llevar la práctica de fact-checking en el país a estándares de clase mundial.
Sobre el evento
La Cumbre Mundial sobre Desinformación, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Proyecto Desconfío (Argentina) y la Fundación para el Periodismo (Bolivia), se realizará entre el 17 y 18 de septiembre en formato virtual.
El encuentro reunirá a periodistas, investigadores, verificadores, académicos, gobiernos y sociedad civil para analizar el impacto global de la desinformación.
Desde 2020, esta Cumbre se ha convertido en un espacio de referencia en América Latina y otras regiones, donde se comparten experiencias, herramientas y buenas prácticas.
En su quinta edición se profundizarán debates sobre inteligencia artificial (IA), polarización política, regulación de plataformas y educación mediática, temas que hoy marcan la agenda internacional.
Durante dos jornadas, expertos y referentes participarán en paneles, talleres y entrevistas en vivo.
La inscripción (aquí se puede hacer) será gratuita y abierta a todo el público a través de la página oficial del evento. Por primera vez, además del español, la Cumbre ofrecerá traducción simultánea en inglés y portugués, ampliando su alcance global.
Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, afirmó que “la Cumbre es una oportunidad única para articular esfuerzos y fortalecer alianzas frente a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.
Por su parte, Adrián Pino, director de Proyecto Desconfío, destacó que “la desinformación no reconoce fronteras, por eso necesitamos respuestas globales y coordinadas”.
En sus cuatro ediciones anteriores, la Cumbre convocó a más de 6,000 participantes de 45 países de los cinco continentes, consolidándose como un referente mundial en la lucha contra la manipulación informativa.
La participación de LA PRENSA Verifica y EH Verifica como media partners es un orgullo para Honduras y un ejemplo de cómo el periodismo nacional puede trascender fronteras.
Con este reconocimiento, Grupo OPSA refuerza su posición como la red de medio más importante del país y eleva a sus equipos de verificación al escenario internacional.