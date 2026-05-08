TikTok mostró a republicanos más contenido afín en las elecciones de 2024 en USA

Nueva York, Estados Unidos

Durante las elecciones estadounidenses de 2024, las cuentas de TikTok de 'perfil' republicano recibieron un 11,5 % más de contenido afín que las demócratas, que se vieron expuestas a un 7,5 % más de material de la otra ideología, sobre todo vídeos con mensajes negativos en contra de su partido.

Un estudio de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) que publica Nature, expone esta conclusión tras haber analizado el sesgo partidista en el sistema de recomendaciones de TikTok dentro de la sección "Para ti".

Este 'feed' ofrece contenido casi en su totalidad a través de recomendaciones algorítmicas, por lo que presenta un entorno en el que "la capacidad de decisión del usuario se ve muy limitada", indica el estudio.

El equipo creó 323 cuentas automatizadas alimentadas con contenido demócrata o republicano en tres estados (Nueva York, Texas y Georgia) y analizaron 280.000 vídeos recomendados a lo largo de 27 semanas durante la campaña electoral presidencial estadounidense.

Esas cuentas "mostraban diferencias sistemáticas y asimétricas en la exposición partidista", según el artículo.

Así, la investigación indica que las configuradas para recibir contenido republicano tuvieron aproximadamente un 11,5 % más de recomendaciones ideológicamente afines a ese partido.

Sin embargo, las cuentas configuradas con inclinación demócrata estuvieron expuestas a un 7,5 % más de material de carácter multipartidista, "en su mayor parte material contrario a los demócratas".

En general, los vídeos que atacaban a los oponentes políticos aparecían con mayor frecuencia en las recomendaciones que aquellos que apoyaban al propio bando, y el contenido antidemócrata aparecía con mayor frecuencia que el antirrepublicano, indica el artículo.

Estos hallazgos, agrega, "concuerdan con trabajos anteriores que muestran que los usuarios conservadores suelen encontrar en línea más contenido que refuerza sus posiciones partidistas".