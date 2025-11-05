  1. Inicio
Trump tras las derrotas electorales contra los demócratas: "Hemos aprendido mucho"

La reacción del mandatario llegó después de que los republicanos sufrieran un revés en distintas elecciones celebradas el martes

  • 05 de noviembre de 2025 a las 07:59 -
  • Agencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece unas declaraciones durante el desayuno con senadores republicanos en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, en Washington D. C.

 EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció la noche del martes que el Partido Republicano ha perdido las elecciones locales y las contiendas clave de esta jornada electoral y consideró que la razón fue que su nombre no estaba en las papeletas y por el cierre del gobierno federal.

"Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", indicó Trump en una primera publicación en la red social Truth escrita en mayúsculas.

Trump pide a México hacer más contra los carteles

La reacción del mandatario llegó después de que los republicanos sufrieran un revés en distintas elecciones celebradas este martes.

La primera derrota para los republicanos llegó en Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger fue elegida primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55 % de los votos.

Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo mando republicano y subraya una fuga de moderados que se han distanciado de la Administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

EEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcos

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del ejecutivo estatal.

El demócrata Zohran Mamdani ganó por su parte las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con más del 50 % de los votos, según las proyecciones.

Mamdani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

