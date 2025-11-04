  1. Inicio
EEUU ataca una nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcos

La operación fue ejecutada en aguas internacionales, cerca de Colombia, como parte de la expansión militar del Comando Sur en la región.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de X @SecWar del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

 @SecWar / EFE
Washington, Estados Unidos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra "un buque" que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman dos presuntos narcotraficantes muertos.

"Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos", dijo el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.

Trump pide a México hacer más contra los carteles

Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión.

Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido "controlado".

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

