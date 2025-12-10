Google lanza “Fuentes Preferidas” para personalizar la búsqueda de noticias

Google anunció este miércoles el lanzamiento global de una nueva herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a conectar con contenido periodístico de su preferencia mientras navegan por el motor de búsqueda de manera más rápida y personalizada.
La función, bautizada como “Fuentes Preferidas” (Preferred Sources, en inglés), permite a los usuarios seleccionar y priorizar sus medios de comunicación favoritos, incluidos blogs.
Según explicó la compañía en un comunicado, la herramienta estará disponible desde ahora para usuarios de habla inglesa en todo el mundo y se implementará en todos los idiomas compatibles a principios del próximo año.
La función facilita la identificación de contenido procedente de fuentes en las que el usuario confía y da prioridad a los medios a los que la persona está suscrita.
El programa incorpora pruebas de resúmenes de artículos —incluidos audios generados por inteligencia artificial— que ofrecen a los usuarios más contexto antes de acceder por completo a una noticia.
“Fuentes Preferidas” se implementará primero en la aplicación Gemini en las próximas semanas, seguida de las Reseñas de IA y el Modo IA.
Según Google, la nueva función también busca apoyar a las publicaciones en el fortalecimiento de su relación con las audiencias. La prueba piloto mostró que los usuarios hacen clic el doble de veces en los enlaces de las fuentes que seleccionan como preferidas.
Además de estas actualizaciones centradas en el usuario, la compañía informó que está poniendo en marcha un programa piloto de colaboración comercial con medios como The Guardian, Le Monde, El País, The Washington Post y USA Today, con el fin de explorar cómo la IA puede contribuir a una mayor participación de la audiencia.