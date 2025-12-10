Google lanza “Fuentes Preferidas” para personalizar la búsqueda de noticias

Los Ángeles (EE. UU.)

Google anunció este miércoles el lanzamiento global de una nueva herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a conectar con contenido periodístico de su preferencia mientras navegan por el motor de búsqueda de manera más rápida y personalizada.

La función, bautizada como “Fuentes Preferidas” (Preferred Sources, en inglés), permite a los usuarios seleccionar y priorizar sus medios de comunicación favoritos, incluidos blogs.

Según explicó la compañía en un comunicado, la herramienta estará disponible desde ahora para usuarios de habla inglesa en todo el mundo y se implementará en todos los idiomas compatibles a principios del próximo año.

La función facilita la identificación de contenido procedente de fuentes en las que el usuario confía y da prioridad a los medios a los que la persona está suscrita.

El programa incorpora pruebas de resúmenes de artículos —incluidos audios generados por inteligencia artificial— que ofrecen a los usuarios más contexto antes de acceder por completo a una noticia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Fuentes Preferidas” se implementará primero en la aplicación Gemini en las próximas semanas, seguida de las Reseñas de IA y el Modo IA.