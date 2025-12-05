Sony confirma retiro de la PS4 en 2026 y cierre de servicios online

La era de la PlayStation 4 entra oficialmente en su recta final. Sony confirmó que la consola, lanzada en 2013, iniciará un proceso de retiro definitivo en 2026, tras más de una década de trayectoria y más de 117 millones de unidades vendidas en el mundo.

El anuncio marca un hito en la historia de los videojuegos, pues la PS4 se consolidó como una de las consolas más influyentes de la compañía japonesa, impulsando franquicias y experiencias que definieron a toda una generación.

La transición comenzará en enero de 2026, cuando PlayStation Plus dejará de añadir nuevos títulos de PS4 a su catálogo. Este será el primer paso hacia el apagado progresivo de los servicios en línea.

A partir de la primavera de ese mismo año, Sony empezará a cerrar funciones sociales y comunitarias de la consola, incluidas herramientas de interacción en línea, lo que dará inicio al proceso de apagado definitivo.

La decisión forma parte de la estrategia de la compañía de concentrar esfuerzos en la PlayStation 5 y en el nuevo hardware en desarrollo, con el objetivo de fortalecer la experiencia de nueva generación.

La PS4, que debutó en noviembre de 2013, se convirtió en un fenómeno global gracias a títulos exclusivos como God of War, The Last of Us Part II y Spider-Man, además de su consolidado ecosistema digital.

Durante más de diez años, la consola fue un centro de entretenimiento para millones de hogares, ofreciendo videojuegos, servicios de streaming y aplicaciones multimedia.

El retiro progresivo no implica un apagado inmediato: los usuarios podrán seguir utilizando sus juegos instalados y las funciones básicas, aunque las características en línea desaparecerán de forma escalonada.

Sony señaló que este proceso será gradual y contará con fechas clave para facilitar la adaptación de los jugadores a la transición hacia la PS5 y futuros dispositivos.

La compañía busca que la despedida de la PS4 sea ordenada y que los usuarios dispongan del tiempo suficiente para migrar sus experiencias al nuevo ecosistema.

El anuncio ha generado nostalgia entre los fanáticos, quienes recuerdan la PS4 como una consola que marcó un antes y un después en la industria, con un catálogo diverso y una comunidad activa.

Con este paso, Sony cierra un capítulo dorado y abre otro lleno de expectativas. La PS4 se despide como una de las consolas más exitosas de la historia, mientras la PS5 y el nuevo hardware toman el relevo para definir el futuro del gaming.