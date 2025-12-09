El Vaticano estrena su anuario en línea, un paso más en su transición digital

Ciudad del Vaticano

El Vaticano ha lanzado la primera versión digital del 'Anuario Pontificio', una plataforma en línea que permitirá acceder de forma inmediata y actualizada a la información oficial sobre la estructura y autoridades de la Iglesia Católica en todo el mundo, y que supone un paso más en la digitalización de sus recursos.

La digitalización de este volumen tradicional, que desde el siglo XIX recopila información sobre diócesis, dicasterios, congregaciones religiosas, representaciones pontificias, cardenales y obispos, ofrecerá un acceso más ágil y global a datos actualizados de manera casi en tiempo real.

Además, posibilitará realizar búsquedas avanzadas por nombre, cargo, país o diócesis y facilitará la consulta de información precisa y verificada.

La plataforma fue presentada al papa León XIV el lunes durante una audiencia en la que realizó el primer acceso y navegó por la plataforma.

"Les agradezco este trabajo, que será de gran utilidad para tantos que operan al servicio de la Iglesia. Les animo a proseguir con este espíritu de servicio, para que lo que nace con cuidado y atención se convierta con el tiempo en una ayuda aún mayor", dijo el pontífice a los colaboradores presentes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los rasgos que han caracterizado los primeros meses del pontificado de León XIV es su apoyo al uso de las nuevas tecnologías, siempre y cuando se utilicen con responsabilidad y de manera humana.

En una reciente reunión con la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el pontífice abordó el desafío que representa el "universo digital" para la iglesia católica, subrayando la necesidad de enseñar a las personas a habitar los medios digitales de forma humana (...) para que internet pueda ser verdaderamente un espacio de libertad, responsabilidad y fraternidad".

La Santa Sede explicó que la versión digital del Anuario "nace con el objetivo de hacer más accesibles las informaciones oficiales relativas a la estructura de la Iglesia Católica".