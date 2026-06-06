He-Man llegará a Fortnite este 6 de junio junto a la nueva temporada

La colaboración entre Masters of the Universe y Fortnite llegará oficialmente al popular battle royale como parte del inicio de la Temporada 3 del Capítulo 7. Epic Games confirmó la noticia mediante un tráiler promocional que recrea el icónico video viral de He-Man conocido como HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA, uno de los memes más grabados de internet.

Además de los nuevos atuendos inspirados en la franquicia, el famoso meme también estará disponible en el juego como gesto (emote), permitiendo a los jugadores recrear una de las referencias más populares de la cultura digital.

¿Cuándo llegará He-Man a Fortnite?

La skin de He-Man estará disponible a partir del 6 de junio de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la nueva temporada de Fortnite.

Según la información compartida por Epic Games, estos son algunos de los horarios de lanzamiento:

México y Centroamérica (CDT) 6 de junio, 7:00 pm; Este de Estados Unidos y Canadá (ET) 6 de junio, 8:00 pm.

Los personajes de Masters of the Universe que llegarán a Fortnite:

Epic Games también presentó un primer vistazo a los aspectos (skins) de Masters of the Universe dentro del juego.

La colaboración incluye tres personajes emblemáticos de la clásica serie animada de los años 80: He-Man, Skeletor y Teela.

Cada atuendo contará con cosméticos exclusivos, incluyendo accesorios mochileros (back blings), herramientas de recolección (picos) y otros elementos temáticos inspirados en la franquicia.

Además, He-Man y Skeletor tendrán gestos especiales relacionados con sus personajes.