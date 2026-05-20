Aplicaciones falsas prometían acceso al historial de llamadas de cualquier número

Honduras

Hoy en día pareciera haber aplicaciones para todo; sin embargo, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que consultar los registros de llamadas de cualquier número telefónico no es una de ellas. Así lo comprobaron miles de usuarios de Android tras pagar suscripciones en plataformas que prometían este servicio de forma engañosa. Una reciente investigación de la firma de ciberseguridad identificó 28 aplicaciones fraudulentas que aseguraban ofrecer acceso a historiales de llamadas, registros de SMS e incluso logs de WhatsApp. Estas apps, disponibles en la tienda Google Play, superaron de forma acumulada los 7.3 millones de descargas. Los expertos de la compañía denominaron a esta amenaza CallPhantom, en alusión a que la funcionalidad que ofrecen es inexistente. Para desbloquear las supuestas funciones, las plataformas solicitaban un pago; sin embargo, lo único que el usuario obtenía a cambio eran datos falsos generados aleatoriamente.

Como socios de la App Defense Alliance, los investigadores reportaron el conjunto completo de hallazgos a Google el 16 de diciembre de 2025, logrando que todas las aplicaciones fueran eliminadas definitivamente de la tienda.



El análisis inicial comenzó tras examinar la aplicación Call History of Any Number. Dicha herramienta afirmaba que podía recuperar el historial de cualquier número proporcionado por el usuario y era publicada bajo el nombre de desarrollador "Indian gov.in", a pesar de no tener ninguna asociación real con el gobierno de la India. El equipo técnico demostró que los datos proporcionados por esta app eran completamente fabricados: el sistema generaba números de teléfono aleatorios y los combinaba con nombres, horarios y duraciones predefinidas que estaban incorporadas directamente en su código fuente. Esta información falsa se presentaba a las víctimas únicamente después de que realizaran el pago. Incluso, una captura de pantalla de estos datos fabricados se incluía en la ficha de la aplicación en Google Play como una supuesta demostración de su funcionalidad. Con este tipo de alertas, la compañía de ciberseguridad reafirma la importancia de desconfiar de soluciones milagrosas en las tiendas de aplicaciones y verificar siempre la reputación de los desarrolladores antes de comprometer datos financieros.