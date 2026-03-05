LG presenta su visión AI Home para América Latina en InnoFest 2026

Cancún, México

En el marco de LG InnoFest 2026 Latam, LG Electronics presentó su nueva visión estratégica enfocada en el concepto AI Home, una propuesta que redefine el hogar como un espacio inteligente, adaptativo y conectado. Durante el evento, la compañía —con 79 años de presencia en el mercado— destacó su evolución de fabricante de electrodomésticos a proveedor de soluciones integrales impulsadas por inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ampliar su liderazgo en el sector. Desde 2018, LG no realizaba el InnoFest. Por ello, este encuentro con socios comerciales y medios de comunicación en Cancún marca el regreso del evento en América Latina y fija la ruta de visibilidad de sus productos para el hogar en un entorno tecnológico cada vez más competitivo.

Liderazgo, desarrollo e innovación

Durante la jornada se presentaron diversas intervenciones orientadas a explicar los pilares estratégicos de la marca y cómo su oferta busca posicionarse en un mercado latinoamericano cada vez más interesado en soluciones para hogares inteligentes. Daniel Song, CEO de LG para Latinoamérica y presidente de LG Electronics Brasil, señaló que la compañía enfrenta una oportunidad importante en una etapa de transformación tecnológica. “El año pasado superamos desafíos globales gracias a nuestra fortaleza colectiva. Ahora LG Electronics ha dejado clara su evolución, pasando de ser un simple fabricante de electrodomésticos a una compañía de soluciones inteligentes”, afirmó. Song también explicó que la estrategia de la empresa se apoya en tres prioridades principales: liderazgo de producto basado en inteligencia artificial, ejecución local adaptada a cada mercado y fortalecimiento del servicio al cliente. “La innovación no es una campaña de marketing para nosotros. Está en nuestro ADN. Hemos sido pioneros desde el televisor más delgado del mundo con LG OLED”, destacó. “Hace años prometimos que la IA estaría presente en todo nuestro portafolio. Hoy esa visión es una realidad”, agregó.

Soluciones inteligentes para el hogar

Uno de los ejes centrales del InnoFest fue la plataforma ThinQ AI, que actualmente cuenta con más de 105 millones de usuarios registrados a nivel global. Yongbae Park, líder de expansión global de plataformas de LG, detalló que la aplicación ThinQ registra 77 millones de dispositivos conectados y 14 millones de usuarios activos mensuales. “La experiencia del cliente no termina en el momento de la compra. El usuario puede personalizar sus electrodomésticos y actualizar solo las funciones que necesita, transformando equipos convencionales en dispositivos que se adaptan a su estilo de vida”, explicó. Entre los avances presentados se encuentran ThinQ Care, que permite monitoreo proactivo y mantenimiento predictivo de los electrodomésticos, y ThinQ UP, que habilita actualizaciones y personalización de funciones incluso después de la compra. La compañía también adelantó la expansión regional de estos servicios en América Latina. Otro de los anuncios relevantes fue ThinQ Pro, una solución dirigida a administradores inmobiliarios y desarrolladores que permite gestionar múltiples propiedades mediante monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización energética desde un panel centralizado. “No somos una empresa que fabrica excelentes refrigeradores y lavadoras. Somos una empresa de soluciones inteligentes para la vida, comprometida con mejorar la vida cotidiana”, afirmó Rodrigo Fiani, vicepresidente de Ventas Retail, B2B y Service Engineering en LG Electronics Brasil. Fiani explicó que los productos LG se basan en tres pilares: tecnología avanzada de IA para potenciar el hardware, funciones inteligentes para la comodidad diaria y sistemas de energía conectada que prolongan la vida útil de los equipos.

El concepto "Zero Labor Home"

Bajo esta premisa, la compañía reforzó el concepto “Life’s Good” y presentó una nueva visión denominada “Zero Labor Home”, que plantea un hogar en el que la tecnología reduzca al mínimo las tareas domésticas. La estrategia busca integrar soluciones tecnológicas en diferentes áreas del hogar: cocina, lavandería, climatización, limpieza, entretenimiento y descanso, con el objetivo de optimizar el tiempo de las familias. Entre los productos destacados figuran los refrigeradores InstaView con tecnología Zero Clearance, que permite una instalación casi al ras de la pared mediante un sistema de bisagras optimizado. También incluyen la función Cleaning Time, que reduce la actividad del compresor durante la limpieza. Asimismo, se presentaron nuevas opciones de fabricación de hielo, como Mini Craft Ice, capaz de producir más de 100 esferas diarias, y sistemas de higiene con tecnología UV que eliminan hasta el 99 % de bacterias en el dispensador de agua. En cocina, LG mostró hornos con tecnología InstaView, modo Air Fry integrado y sistema Easy Clean, que permite limpiar el interior en aproximadamente 10 minutos utilizando solo agua. En lavandería, la compañía presentó equipos con capacidad de hasta 11 kilogramos, tecnología AI Wash 2.0 que optimiza el lavado en seis etapas, y secadoras con bomba de calor Dual Inverter, que reutiliza aire caliente para reducir el consumo energético y cuidar las telas. También destacó su sistema automático de limpieza de filtro. En limpieza, la empresa exhibió la aspiradora LG CordZero.

Televisores, gaming y monitores