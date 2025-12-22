Acribillan a tiros a DJ y socio de un centro nocturno en San Pedro Sula

Un hecho violento se registró la noche del domingo en el sector de Río de Piedras, en la ciudad de San Pedro Sula, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos.
La víctima fue identificada como Luis Fernando Vásquez Obregón, de 31 años de edad, quien fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo tipo pick-up Ford F-150.
De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba alrededor de diez impactos de arma de fuego.
Vásquez Obregón se desempeñaba como DJ y era socio de un centro nocturno en la ciudad. Además, residía en el sector de Villas del Campo, según se dio a conocer por fuentes cercanas.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen ni han reportado personas detenidas en relación con este hecho.
Agentes policiales y personal de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.
El caso se mantiene bajo investigación.