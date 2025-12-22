Lluvias dispersas en algunas regiones y tiempo seco en el resto de Honduras

San Pedro Sula

Las condiciones climáticas para este lunes 22 de diciembre estarán marcadas por la influencia de vientos frescos provenientes del noreste, los cuales continúan transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, según el pronóstico del tiempo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el informe meteorológico, esta situación favorecerá la formación de nubosidad y la presencia de precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del noroccidente, norte, nororiente y en zonas montañosas del centro del país. En contraste, en el resto del territorio nacional predominarán condiciones secas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 2 y 4 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 1 y 3 pies, parámetros considerados dentro de rangos normales para la navegación, aunque se recomienda precaución a embarcaciones menores.